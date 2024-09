Warburg Research erhöht Ziel für LEG Immobilien - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 79,60 auf 81,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Begebung einer Wandelanleihe, die der Immobilienkonzern am 28. August gestartet hatte, mildere die Auswirkungen der Zinskosten, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies aber auch auf verwässernde Effekte./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ