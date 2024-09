Canada Nickel kündigt die Einreichung eines technischen Berichts für zuvor angekündigte erste Ressource für das Deloro-Projekt an

TORONTO, 04. September 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB:CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf SEDAR+ einen unabhängigen technischen Bericht (der "Bericht") eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wurde und die erste Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Deloro ("Deloro") in der Nähe von Timmins, Ontario, unterstützt. Der Bericht enthält keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Juli 2024 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung, die am 17. Juli 2024 in Kraft trat, wurde gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Reserves (29. November 2019) erstellt.