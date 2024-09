JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex vor den am 11. September erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach einer soliden Umsatzentwicklung des Modekonzerns im Auftaktmonat Mai des zweiten Geschäftsquartals dürften auch der Juni und Juli solide verlaufen sein, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Vergleichswerte aus dem Vorjahr herausfordernd. Unter dem Strich erwartet sie ähnliche Trends wie im ersten Geschäftsquartal, also unter anderem eine kaum veränderte Bruttomarge./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 17:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 48,07EUR auf Tradegate (04. September 2024, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m