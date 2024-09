JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" belassen. Die Branche sei im Wandel, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Halbleiter-Unternehmen. Ausrüster der Chipbranche seien angesichts des Themas Künstliche Intelligenz (KI) die beste Wahl. Denn zwar sei KI derzeit der Haupttreiber des Aufschwungs, treibe aber immer noch nicht die Verbrauchermärkte an, die den größten Teil des Halbleitermarktes ausmachten. Er verwies auf den iPhone-Hersteller Apple, der im Herbst KI-Funktionen auf dem Smartphone vorstellen will und dann damit führend sein dürfte. Das Risiko kurzfristiger Enttäuschungen bleibe aber. Seine Favoriten sind ASML, ASMI, VAT und Nordic Semi./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 16:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 00:15 / BST

