Zeichen stehen auf Wachstum bei UEC! Kursziel von H.C. Wainwright bei 10,25 USD

Liebe Leserinnen und Leser,

Uran ist die Grundlage der Atomindustrie. Erst dieses spaltbare Element ermöglicht es einem Reaktor, Wärme und Strom zu erzeugen. Anfang des Jahres konnte der Spotpreis für Uran über die symbolische Schwelle von 100 Dollar pro Pfund steigen, diesen Preis jedoch nicht halten.

Aktuell bewegen wir uns seit März 2024 in einer Preiserange zwischen 90 und 80 US$ pro Pfund Uran. Dies ist zwar nicht mehr ein Wertzuwachs von 100% innerhalb eines Jahres, aber weiterhin ein toller Sprung zum Preis von unter 50 US$ Anfang 2023!

Der Preisanstieg erklärt sich vor allem durch das wiedererwachte Interesse an der Atomenergie, die nach Angaben der Internationalen Energieagentur eine größere Rolle im weltweiten Energiemix spielen wird, wie die von 22 Ländern auf der COP28 eingegangene Verpflichtung zur Verdreifachung des weltweiten Nuklearpotenzials bis 2050 zeigt.

Dieser Enthusiasmus steht jedoch vor dem Hintergrund eines Uranmarktes, den manche als chronisch träge bezeichnen würden und wo eine Reihe von Nuklearunfällen die Entwicklung der Industrie immer wieder gebremst hat. Zusätzlich verschärfen geopolitische Faktoren die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure und treiben die Preise in die Höhe und verknappen das Angebot. Um nur einige zu nennen:

Der Staatsstreich in Niger , dem zweitgrößten Lieferanten der Europäischen Union im Jahr 2022, schürt natürlich die Ängste.

In Kasachstan ist es Russland gelungen, seinen Einfluss auf die Bergbauaktivitäten zu wahren. Obwohl sich Astana von dem Land distanziert hat, hält der Kreml weiterhin Anteile an den kasachischen Minen, die über 40 % der weltweiten Uranproduktion ausmachen.

In Namibia kontrolliert China über seine staatlichen Unternehmen CNNC, CNUC und CGN-URC den größten Teil der Reserven.

Fazit:

Das Angebot wird in der Zukunft der Nachfrage nicht standhalten können. Das Angebotsdefizit sollte sich die nächsten Jahre verschlimmern, so dass der Preis für Uran schon bald wieder über der Marke von 100 US$ pro Pfund notieren sollte. Denn mittelfristig gelten Atomkraftwerke für einige Expert:innen als effizienteste Übergangslösung um die weltweiten Klimaziele noch zu erreichen.

Alleine in China befinden sich derzeit 26 neue Atomreaktoren im Bau, 2024 sollen laut aktuellen Daten der World Nuclear Association vier neue Reaktorblöcke ans Netz gehen. Auf Platz zwei hinsichtlich der im Bau befindlichen Atomreaktoren liegt Indien, das bis 2030 acht neue Reaktorblöcke gebaut und an das Stromnetz angeschlossen haben will, gefolgt von der Türkei und Ägypten mit jeweils vier Reaktoren.

Uranmarkt-Update und Uranium Energy startet

Produktion in der Anlage in Wyoming

Uran wird weiter laufen, auch wenn die Korrektur heftig erscheint. In den nächsten drei Jahren bis 2028 wollen die USA ihre Abhängigkeit von russischem LEU, d.h. niedrig angereichertem Uran, vollständig beenden.

Und jetzt kommt Uranium Energy, kurz UEC, ins Spiel! Das Unternehmen hat die Uranproduktion in seinem ehemaligen In-Situ-Rückgewinnungsbetrieb Christensen Ranch (ISR) in Wyoming, USA, erfolgreich wiederaufgenommen.

Angesichts der aktuellen Marktlage und der strategischen Fortschritte des Unternehmens bietet die Aktie von Uranium Energy (WKN: A0JDRR) eine herausragende Gelegenheit für Anleger, die frühzeitig von einer bevorstehenden Hausse im Uranmarkt über einen profitablen Produzenten profitieren wollen.

Mit soliden Fundamentaldaten, einer klaren Wachstumsstrategie und einem positiven Marktumfeld sind die Voraussetzungen für signifikante Kursgewinne gegeben. Greifen Sie zu, bevor der Markt die Chancen von Uranium Energy vollständig erkennt!

UEC ist auf diesem Niveau ein klarer Kauf. H.C. Wainwright gab erneut eine Kaufempfehlung für UEC mit einem Kursziel von 10,25 USD für die Aktie.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1