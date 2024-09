Person mit dem weltweit größten negativen CO2-Fußabdruck gewinnt den mit 1 Million Euro dotierten Millennium Technology Prize

HELSINKI, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Der Millennium Technology Prize 2024 wurde Professor Bantval Jayant Baliga von der North Carolina State University (USA) für seine Innovation verliehen, die eine drastische Reduzierung des weltweiten Strom- und Benzinverbrauchs ermöglicht hat.

Der mit 1 Million Euro dotierte Technologiepreis würdigt Baligas führende Rolle bei der Erfindung, Entwicklung und Vermarktung des Bipolartransistors mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT). Seit seiner Entwicklung in den 1980er Jahren ist der IGBT das wichtigste Halbleiterbauelement, das in den letzten 40 Jahren dazu beigetragen hat, die Nutzung elektrischer Energie und den Benzinverbrauch effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Die durch den IGBT erzielten Verbesserungen des Wirkungsgrads und die Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und der Kosten haben die Energiebranche revolutioniert. Die Technologie hat die weltweiten Kohlendioxidemissionen in den letzten 30 Jahren um über 82 Gigatonnen (180 Billionen Pfund) reduziert. Dies entspricht der Einstellung der Kohlendioxidemissionen aller menschlichen Aktivitäten für drei Jahre, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

Professor Baligas Innovation ermöglicht den weltweiten ökologischen Wandel und die Eindämmung der globalen Erwärmung, indem sie die Elektrifizierung und die Nutzung erneuerbarer Energien effizient und rentabel macht. Alle Wind- und Solarenergieanlagen nutzen die IGBT-Technologie, um den erzeugten Strom in eine Form umzuwandeln, die für Verbraucher und industrielle Anwendungen geeignet ist. Der IGBT ist eine wesentliche Technologie in Elektro- und Hybridelektroautos sowie in den meisten anderen Elektromotoren für Verbraucher und Industrie.

Die IGBT-Technologie ist überall auf der Welt zu finden, sie senkt den Energieverbrauch und macht die Stromnutzung zuverlässig: in medizinischen Diagnosegeräten wie Röntgengeräten, Computertomographen und MRT-Geräten im Krankenhaus; in Mikrowellenherden und Induktionsherden in unseren Küchen; in Klimaanlagen und Kühlgeräten für Wohnungen und Gebäude; in tragbaren Defibrillatoren, die durch die IGBTs möglich wurden und nun jedes Jahr unzählige Menschenleben auf der ganzen Welt retten. Die Leistungskapazitäten moderner IGBTs haben sich so weit entwickelt, dass Stromrichter und Wechselrichter auf IGBT-Basis heute in fast allen wichtigen Anwendungen mit einer Leistung zwischen 1 kW und 10 MW dominieren.