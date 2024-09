BluSky Carbon erhält DTC-Berechtigung für Börsenhandel in den USA

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 4. September 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für den Kohlendioxidabbau, teilt im Hinblick auf seine vorhergehende Ankündigung zur Börsennotierung seiner Stammaktien am OTCQB Market in den USA (Pressemitteilung vom 29. August) mit, dass die Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten nun zum elektronischen Clearing- und Abrechnungssystem der Depository Trust Company („DTC“) zugelassen wurden. Die Stammaktien des Unternehmens werden am OTCQB Market unter dem Börsenkürzel „BSKCF“ gehandelt.