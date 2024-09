Gewerkschaft IGBCE setzt hohe Tarifbindung in der Papier- und Zellstoffindustrie aufs Spiel

Berlin (ots) - Die Bundestarifkommission Papier der IGBCE hat kürzlich die

Tarifforderungen für die bevorstehende Tarifrunde Papier 2024 beschlossen. Die

Gewerkschaft verlangt unter anderem die Erhöhung der Entgelte um 8 Prozent,

mindestens um 280 Euro. Zudem fordert sie einen IGBCE-Mitgliederbonus sowie

verbindliche Vereinbarungen zur Erhöhung der Attraktivität der Schichtarbeit.



Schwierige wirtschaftliche Lage für die deutsche Papier- und Zellstoffindustrie





Die Papier- und Zellstoffindustrie in Deutschland befindet sich derzeit in einerwirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Der Umsatz sinkt, die Preise fürRohstoffe und Energie steigen. Zahlreiche Papiermaschinen wurden in denvergangenen Jahren stillgelegt und Papierfabriken geschlossen. Der Trend setztsich auch im Jahr 2024 fort. Papierproduktion und Arbeitsplätze in Deutschlandgehen für immer verloren, wenn die Tarifpartner nicht gegensteuern und in deraktuellen Tarifrunde Papier 2024 in einem Schulterschluss die Zukunftsfähigkeitder Branche in Deutschland sichern."Die Tarifforderungen der IGBCE berücksichtigen die wirtschaftlichenRahmenbedingungen in keiner Weise. Eine Erhöhung der Entgelte um 8 Prozent,mindestens um 280 Euro, verkraftet die Papier- und Zellstoffindustrie inDeutschland nicht", sagt Ulrich Wienbeuker, Vorsitzender des AusschussesTarifpolitik und Bildung sowie Vizepräsident des Verbands DIE PAPIERINDUSTRIE.Einen tabellenwirksamen Festbetrag lehnen die Papier-Arbeitgeber ab. Ein solcherwurde in der vergangenen Tarifrunde Papier 2022 einvernehmlich und einmaligvereinbart und hat in vielen Betrieben auf beiden Seiten zu großerUnzufriedenheit geführt.IGBCE-Mitgliederbonus spaltet die PapiergemeinschaftDie Papier-Arbeitgeber behandeln alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich.Einen IGBCE-Mitgliederbonus lehnen sie daher ab. "Gerade in der augenblicklichschwierigen wirtschaftlichen Situation braucht es ein harmonisches Miteinanderin den Betrieben und keine Spaltung der Belegschaft. Die IGBCE gefährdet diehohe Tarifbindung in der Branche", so Dr. Benno Hundgeburt, stellvertretenderVorsitzender des Ausschusses Tarifpolitik und Bildung und Mitglied desPräsidiums DIE PAPIERINDUSTRIE. "Für Beschäftigte im Durchfahrbetrieb haben diePapier-Arbeitgeber bereits in der Tarifrunde Papier 2022 die Durchfahrzulagenjeweils um 50 Prozent erhöht und damit ihre besondere Anerkennung der Leistungausgedrückt. Zudem wurden Sozialpartnergespräche zur Steigerung derAttraktivität der Schichtarbeit vereinbart. Diese müssen dringend fortgesetztwerden."