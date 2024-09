Die Highlightprodukte auf der IFA 2024 (FOTO)

Berlin (ots) - Tineco (https://de.tineco.com/events/ifa-2024/) , führender

Anbieter von Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, präsentiert auf der

diesjährigen IFA (Internationale Funkausstellung) gleich mehrere

Highlight-Produkte:



- Der FLOOR ONE STRETCH S6 erreicht dank HyperStretch-Technologie und seinem

flexiblen Design mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und verfügt über

effektive Selbstreinigung sowie Schnelltrocknung.

- Die PURE ONE STATION 5 ist mit einer intelligenten 3-in-1-Reinigungsstation

ausgestattet, die in nur einem Schritt sich selbst reinigt, auflädt und

gleichzeitig das Gerät aufbewahrt.

- Der PURE ONE A50S passt automatisch die Saugkraft an, beleuchtet größere

Bereiche und bietet eine lange Laufzeit sowie größere Kapazität des

Staubbehälters.

- Der CARPET ONE Cruiser sorgt für eine effiziente Tiefenreinigung mit iLoop

Smart Sensor-Technologie und LED-Beleuchtung.





Zwei brandneue smarte Staubsauger mit verbesserter Reinigungsleistung undBenutzerfreundlichkeitAls neuestes Modell der PURE ONE STATION-Serie ist die PURE ONE STATION 5 auchmit einer 3-in-1-Smartstation ausgestattet. Benutzer*innen müssen denStaubsauger nach der Nutzung lediglich auf die Station zurückstellen, derReinigungsprozess des Geräts sowie das Aufladen erfolgen dann automatisch. Dankder vollständigen Selbstreinigung werden dabei alle wichtigen Teile - vomBürstenkopf über das Rohr und den Filter bis hin zum Staubbehälter - ohnemanuellen Aufwand von Schmutz befreit. Der 2,5-Liter-Staubbehälter ersetztherkömmliche Staubbeutel und gewährleistet eine Aufnahme von Staub und Dreck biszu 45 Tage. Mit einer starken Saugleistung von 175 W, einer hohen Akkulaufzeitvon bis zu 70 Minuten und dem Dura-Cyclone-System, das effektiv Staub und Lufttrennt, ist das Gerät in der Lage, selbst größere Flächen mühelos mit konstanterSaugkraft zu reinigen. Zudem sorgt das Filtrationssystem auf µm-Ebene dafür,dass Staubprobleme für Allergiker vermieden werden.Der neue Staubsauger aus Tinecos PURE ONE-Serie, der PURE ONE A50S, bestichtdurch seine leistungsstarke 185-W-Saugleistung und die smarte3DSense-Power-Bürste, die die Saugleistung intelligent an den Verschmutzungsgradanpasst. Darüber hinaus erhöht sich die Saugleistung automatisch beim Reinigenvon Kanten dank des eingebauten intelligenten Erkennungssensors. Mit einem120°-Weitwinkel-Licht beleuchtet der A50S eine größere Fläche, sodass Schmutzbesser sichtbar wird. Das 180°-faltbare Saugrohrdesign ermöglicht tieferliegendeBereiche unter Möbeln mühelos zu erreichen.Sowohl die PURE ONE STATION 5 als auch der PURE ONE A50S werden in Europa imSeptember verfügbar sein.Tineco (https://de.tineco.com/events/ifa-2024/) stellt diese und weitereNeuigkeiten aus den Bereichen Bodenpflege und Smart Home auf der diesjährigenIFA in Berlin vor. Aus dem Bereich smarte Küchengeräte wird z.B. der Oveni One -ein intelligenter Ofen für präzises Kochen, der Chiere One - ein intelligentesKochgerät, und der Chiere One Pro - das Kochgerät auf professionellem Niveau,vor Ort vorgestellt. Vom 06.09. bis 10.09. können Sie die neuen Produkte inHalle 9.1 , Stand 405 entdecken und selbst ausprobieren. Darüber hinaus istTineco auch am 5. September bei den ShowStoppers anwesend, wo Sie sich in etwasentspannterer Atmosphäre mit Vertreter*innen des Unternehmens austauschenkönnen.Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründetund treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgerätevoran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarterTechnologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter undbenutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und derEinführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOORONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in derKategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.tineco.com/ .