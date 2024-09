Lakeside Software als Leader im ersten Gartner® Magic Quadrant(TM) für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools ausgezeichnet

Boston (ots/PRNewswire) - Lakeside Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o

Intelligence Unternehmen, wurde im ersten Gartner® Magic Quadrant(TM) für

Digital Employee Experience (DEX) Management Tools zum Leader ernannt. Der Magic

Quadrant bewertete 16 Anbieter und zeichnete sie aufgrund ihrer

Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision als Leader aus.



"Die Nachfrage nach einer objektiven Messung und Verbesserung der digitalen

Mitarbeitererfahrung (DEX) steigt, da die Unternehmen deren Einfluss auf die

gesamte Mitarbeitererfahrung (EX) erkennen. IT-Abteilungen stehen vor einer

wichtigen Entscheidung: an den traditionellen Abläufen festhalten und riskieren,

in die Zone der Kommodifizierung zu geraten, oder sich auf die Steigerung des

technologischen Werts und der Erfahrung konzentrieren. DEX ist der

Schlüsselfaktor bei dieser Entscheidung und der Festlegung des künftigen Weges",

heißt es in dem Bericht.







bewertet die Anbieter nach ihrer Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der

Vision. Laut Gartner zeichnen sich die als Leaders ausgezeichneten Anbieter

"durch eine starke Umsetzung und Vision aus und bieten die Funktionalität, die

IT-Organisationen benötigen, um DEX kontinuierlich zu evaluieren und zu

verbessern. Die Marktführer verfügen über das breiteste Spektrum an Fähigkeiten,

die stärksten Roadmaps, eine größere installierte Basis und decken die meisten

geografischen Regionen und Branchen ab."



"Wir fühlen uns geehrt, von Gartner als Leader in der Kategorie DEX

ausgezeichnet zu werden", sagt David Keil, CEO von Lakeside Software. "Die

DEX-Innovationen von Lakeside ermöglichen Unternehmen Lösungen, bei denen

nahtlose Benutzererfahrungen und robuste Datenqualität im Vordergrund stehen.

Indem wir sicherstellen, dass unsere Analysen und Erkenntnisse auf genauen, gut

strukturierten Daten basieren, ermöglichen wir es Unternehmen, umsetzbare

Erkenntnisse zu gewinnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und messbare

Erträge zu erzielen."



Kürzlich wurde Lakeside im Forrester Wave: End-User Experience Management, Q3

2024 Report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4244763-1&h=3095573290&u=https%

3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4244763-1%26h%3D991857650%

Der Gartner Magic Quadrant für Digital Employee Experience Management Tools



