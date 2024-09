BARCLAYS stuft Zurich Insurance Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 520 auf 535 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Das Glas ist immer noch halb voll", äußerte sich Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie optimistisch zum europäischen Versicherungssektor. Versicherer lieferten weiterhin stabile Erträge und eine attraktive Rendite, während das bisherige Halbjahr nicht gerade aufregend, aber in der Gesamtbilanz positiv verlaufen sei. Axa und Munich Re bezeichnete sie als bevorzugte Sektorwerte./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 22:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 528,7EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2024, 14:06 Uhr) gehandelt.