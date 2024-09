Aurubis verkauft US-Standort für Flachwalzprodukte an Wieland Gruppe Der Kupferkonzern Aurubis trennt sich vom US-Standort für Flachwalzprodukte in Buffalo. Käufer zu einem nicht genannten Preis ist die Wieland Gruppe, wie der MDax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher produziert Aurubis in Buffalo mit rund 500 …