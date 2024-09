mehr-tanken Report August 2024 / Kraftstoffpreise auf Jahrestiefstand - trotz Sommerferien

Stuttgart, Deutschland (ots) - Der Trend sinkender Kraftstoffpreise setzte sich

auch im August fort, und das trotz Sommerferienzeit. Der Preis für Super E5 sank

um 4,9 Cent, Super E10 um 5,2 Cent und Diesel sogar um 5,9 Cent pro Liter. Die

durchschnittlichen Preise lagen bei 1,771 Euro für Super E5, 1,712 Euro für

Super E10 und 1,591 Euro für Diesel.



Nach einem leichten Anstieg in den ersten beiden Tagen fielen die Preise danach

deutlich, sodass am 30. August ein Jahrestiefstand von 1,734 Euro pro Liter

Super E5 verzeichnet wurde. Besonders günstig tanken konnte man mittwochs und

donnerstags, während die Preise montags und sonntags am höchsten waren.





Auch auf deutschen Autobahnen sind die Kraftstoffpreise im August wiedergesunken. Super E5 wurde 3,7 Cent günstiger und kostete im Durchschnitt 1,966Euro pro Liter. Die höchsten Preise wurden auf Autobahnen in Sachsen (2,276Euro) und Hamburg (2,347 Euro) verzeichnet.Steigende Preisschwankungen bei Super E5 und E10Im August zeigten die Kraftstoffpreise für Super E5 und E10 im Tagesverlaufdurchschnittliche Schwankungen von 6,3 bis 10,4 Cent pro Liter - ein leichterAnstieg im Vergleich zum Vormonat. Beim Diesel lagen die Preisschwankungenhingegen zwischen 8,2 und 11,3 Cent pro Liter.Ost-Deutschland tankte im August am günstigstenIm August konnten Autofahrer in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommernam günstigsten Super E5 tanken. In Berlin lag der Durchschnittspreis bei 1,747Euro pro Liter, in Brandenburg bei 1,753 Euro und in Mecklenburg-Vorpommern bei1,759 Euro. Dagegen zahlten Autofahrer in Bayern, Schleswig-Holstein undThüringen am meisten für Super E5, die Preise lagen dort bei 1,781 Euro, 1,792Euro und 1,793 Euro pro Liter.Besonders auffällig war erneut die Preis-Differenz auf Autobahnen und denörtlichen Tankstellen. In Hamburg stieg diese Differenz für Super E5 imDurchschnitt von 53,2 auf 56,7 Cent pro Liter.Das Städte-Ranking: Regionale Unterschiede von bis zu 26,5 Cent pro Liter E5Auch im August 2024 zeigten sich deutliche Preisunterschiede beim Tanken vonSuper E5 in deutschen Städten. Die höchsten Preise wurden in Konstanz mit 1,983Euro, in Dormagen mit 1,872 Euro und in Eschweiler im Rheinland mit 1,868 Europro Liter verzeichnet. Die günstigsten Preise fanden sich hingegen inCastrop-Rauxel mit 1,718 Euro, in Viersen mit 1,719 Euro und in Stolberg(Rheinland) mit 1,721 Euro pro Liter. Damit sank die Preisspanne zwischen denteuersten und günstigsten Städten minimal von 26,9 auf 26,5 Cent.Das Marken-Ranking: ED, Globus und Calpam die günstigsten - AGIP ENI , Aral undOMV die teuersten MarkenIm August gehörten ED, Globus und Calpam zu den günstigsten Tankstellenmarkenfür Super E5 in Deutschland, mit Durchschnittspreisen von 1,728 Euro, 1,741 Euround 1,744 Euro pro Liter. Die teuersten Marken waren AGIP ENI und Aral, jeweilsmit einem Preis von 1,785 Euro, sowie OMV mit 1,783 Euro pro Liter. Der maximalePreisunterschied zwischen den günstigsten und teuersten Marken betrug somit biszu 5,7 Cent pro Liter Super E5.