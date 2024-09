Kämpfe in Gaza dauern an - Israel Viele Terroristen getötet Bei Kämpfen im Gazastreifen hat es erneut viele Tote gegeben. Seit der vergangenen Woche geht Israels Armee eigenen Angaben im Stadtteil Tal al-Sultan in Rafah im Süden gegen die islamistische Hamas und andere Extremisten vor. "Bislang haben die …