Kraftstoffpreise sinken aufgrund fallender Ölpreise weiter / Niedrigster Preis des Jahres bei Super E10 (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Wochenvergleich

weiter gesunken. Das hat eine Auswertung des ADAC auf Basis der Preise von mehr

als 14.000 Tankstellen in Deutschland ergeben.



Der Preis für einen Liter Super E10 erreicht ein neues Jahrestief. Im Vergleich

zur Vorwoche sank er um weitere 1,8 Cent pro Liter von 1,698 Euro auf aktuell

1,680 Euro im bundesweiten Durchschnitt.





Auch der Dieselpreis ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gefallen. Aktuellliegt der Durchschnittspreis bei 1,570 Euro pro Liter, in der Vorwoche kosteteer noch 1,577 Euro je Liter (Rückgang um 0,7 Cent).Hauptursache für den Preisverfall ist der deutlich gesunkene Ölpreis, deraktuell unter 74 US-Dollar pro Barrel der Sorte Brent liegt. Noch in derVorwoche lag der Preis bei über 79 US-Dollar. Hintergrund dieser Entwicklungwaren vor allem enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Zudem rücktenSpekulationen über die weitere Förderpolitik der OPEC+ in den Vordergrund, dieihre freiwilligen Förderkürzungen ab Oktober möglicherweise reduzieren könnte.Trotz der aktuell niedrigen Kraftstoffpreise lohnt es sich, gezielt Kraftstoffzu sparen und damit den CO2-Ausstoß zu verringern.Die folgenden Tipps können dabei helfen:- Vorausschauend fahren : Abruptes Bremsen und starkes Beschleunigen sind zuvermeiden. Eine gleichmäßige Geschwindigkeit senkt den Kraftstoffverbraucherheblich.- Reifendruck prüfen : Ein optimaler Reifendruck verringert den Rollwiderstandund senkt den Kraftstoffverbrauch. Den Reifendruck regelmäßig kontrollierenund an die Herstellerempfehlungen anpassen.- Motor abschalten : Bei kurzen Stopps, z. B. an Bahnschranken oder im Stau, denMotor abstellen. Bereits nach 20 Sekunden Stillstand lohnt sich dasAbschalten.- Ballast abwerfen : Unnötiger Ballast sollte aus dem Auto entfernt und nichtbenötigte Dachgepäckträger sollten abmontiert werden. Jedes Kilo weniger spartTreibstoff.- Klimaanlage bewusst einsetzen : Die Klimaanlage kann den Kraftstoffverbraucherhöhen. Sie sollte nur bei Bedarf eingeschaltet werden.- Carsharing und öffentliche Verkehrsmittel nutzen : Nicht jeder Weg muss mitdem Auto zurückgelegt werden. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oderCar-Sharing-Modelle hilft, CO2-Emissionen zu reduzieren.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterwww.adac.de./tanken (http://www.adac.de/tanken)