There is no place #LikeABosch. Welcome Home. / Gesund und nachhaltig leben - Bosch präsentiert auf der IFA innovative und ressourcenschonende Hausgeräte (FOTO)

München (ots) - Unser Zuhause ist ein besonderer Ort. Dort können wir nicht nurzur Ruhe kommen, sondern unser Leben auch genau so gestalten, wie wir es wollen:gesund, nachhaltig und stressfrei. Bosch weiß, wie wichtig dieses Gefühl von zuHause ist und entwickelt Produkte, die innovativ, langlebig undressourcenschonend sind, aber vor allem auch dazu beitragen, dieses besondereZuhause-Gefühl zu stärken. Auf der IFA präsentiert Bosch seine neuen Produktedaher dieses Jahr unter dem Motto "There is no place #LikeABosch. Welcome Home.""Das eigene Zuhause ist für jeden Menschen einer der wichtigsten Orte. Wir beiBosch möchten dazu beitragen, dass sich die Menschen in ihrem Zuhause rundumwohlfühlen. Deswegen entwickeln wir Hausgeräte, die in jedem Raum des Zuhausesunterstützen und Arbeit abnehmen. Mit smarter und innovativer Technik machen wires den Menschen ganz einfach gesünder und umweltbewusster zu leben", so AndreasDiepold, Geschäftsführer der Robert Bosch Hausgeräte GmbH.Zu den Highlights, die Bosch in diesem Jahr präsentiert, gehören neue Backöfenmit Air Fry und Dampfunterstützung, der praktische Standmixer VitaPower Serie 6und die BetterFood App. Bei der Wäschepflege helfen neue Waschmaschinen und derneue Mikroplastikfilter dabei, die Umweltbelastung so gering wie möglich zuhalten. Und wenn es sauberer als sauber werden soll, hilft der Akku-StaubsaugerUnlimited 10 mit der patentierten MicroCleanTM Technology.Die Backöfen der Serie 4 und Serie 6 helfen bei der gesunden ErnährungEin wichtiger Faktor beim Wohlfühlen ist die eigene Gesundheit. Sich gesund zuernähren, tut nicht nur Körper und Seele etwas Gutes, sondern gelingt mit Hilfeder richtigen Hausgeräte ganz unkompliziert. Die neuen Backöfen der Serie 4 undSerie 6 von Bosch überzeugen mit Air Fry und Dampfunterstützung. Die Heizart AirFry macht die gesündere Zubereitung frittierter Gerichte ganz einfach. Und mitder Dampfunterstützung gelingen Brote, Braten und weitere Gerichte problemlos.Bonus für die Umwelt: Alle Backöfen der Serie 4 und Serie 6 von Bosch verfügenüber die Energieeffizienzklasse A+.Volle Power für den gesunden Lebensstil: der VitaPower Serie 6Ein weiteres neues Küchengerät ist der Standmixer VitaPower Serie 6 von Bosch.Mit 1.800 Watt und bis zu 45.000 Umdrehungen pro Minute bringt er Höchstleistungin die Küche - das ist maximale Leistung Made in Europe. Der VitaPower Serie 6sorgt für beste Ergebnisse beim Pürieren, Zerkleinern und Mixen sowie fürsamtige Konsistenzen auch bei harten Zutaten. Und für unterwegs? Der Mixererkennt die ToGo-Flasche und passt die Automatikprogramme an.Individuell und personalisiert: besser essen mit Bosch BetterFood