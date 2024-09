Nvidia: "Wenn Sie viele Aktien besitzen, kassieren Sie einfach das Geld"

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Der Chipgigant hat den größten Intraday-Marktwertverlust eines US-Unternehmens aller Zeiten verzeichnet und über 280 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass das US-Justizministerium eine Vorladung an Nvidia geschickt hat. Die US-Regierung ist auf der Suche nach Beweisen, dass Nvidia gegen US-Kartellgesetze verstoßen hat.

Der gesamte Markt verzeichnete starke Kursrückgänge. Offensichtlich machen sich Marktteilnehmer allmählich Sorgen darüber, wie überzogen die Aktienbewertungen im Allgemeinen geworden sind.

"So beeindruckend das Wachstum von Nvidia auch war, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass seine Bewertung außer Kontrolle geraten ist", schrieb Nick Maggiulli, Chief Operating Officer bei Ritholtz Wealth Management, in einem Beitrag am Dienstag.

Maggiulli wies darauf hin, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Nvidia, das derzeit bei etwa 28 liegt, vor dem Ausverkauf am Dienstag das von Microsoft auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase übertraf.

"Wenn Sie also viele Nvidia-Aktien besitzen, sage ich Ihnen das Gleiche, was ich Anfang 2021 den Tesla-Aktionären gesagt habe – kassieren Sie einfach das Geld", so Maggiulli.

Wenn man jedoch das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet, wird Nvidia mit einem Multiplikator von etwa dem 31-fachen der voraussichtlichen Gewinne gehandelt, was weit unter dem Dotcom-Spitzenwert von Microsoft von mehr als 60 liegt. Nach dem Ausverkauf vom Dienstag sieht Nvidia nicht wesentlich teurer aus als Microsoft oder Apple auf einer Forward-Kurs-Gewinn-Basis.

Erst kürzlich warnte ein Nvidia-Bär Anleger, die Aktie zu verkaufen, solange sie noch können. David Bahnsen, Chief Investment Officer der Bahnsen Group, sagte: "Ich will hier nicht über Nvidia herziehen. Dies ist eine Erfolgsgeschichte. Ich kommentiere nur die Bewertung – wenn man anfängt, diese Preise zu zahlen, wird das Risiko-Ertrags-Verhältnis sehr unattraktiv."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion