Die jeweils 10 besten und schlechtesten September-Aktien

Der September gilt traditionell als schwächster Monat für den Aktienmarkt. Die großen US-Indizes wie der S&P 500 fielen in den vergangenen Septembern besonders stark. Auch in diesem Jahr stehen die Märkte unter Druck, während Anleger auf den Ausgang der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November warten und die aktuellen Konjunkturdaten zusätzlich verunsichern.

Hier sind 10 Aktien aus dem S&P 500, die dem schwachen September meist Paroli bieten und durchschnittlich die beste Performance aufweisen:

Die Fluggesellschaft Southwest Airlines erzielte in den vergangenen 10 Jahren im September einen durchschnittlichen Zuwachs von 3,27 Prozent. Analysten, die die Aktie beobachten, bewerten sie im Schnitt mit Hold. In den ersten Septembertagen stieg die Aktie um etwa 1,5 Prozent. Elliott Investment Management hat am Dienstag bekannt gegeben, dass er eine bedeutende Beteiligung an Southwest Airlines erworben hat. Der Hedgefonds hält nun über 61 Millionen Aktien, was mehr als 10 Prozent des Unternehmens ausmacht. Das neue Engagement könnte zu einer ordentlichen September-Performance beitragen.

Palo Alto Networks stieg in diesem Jahr bereit um über 20 Prozent und verzeichnete in den vergangenen 10 Septembern durchschnittlich ein Plus von 2 Prozent. Nach starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick haben mehrere Wall-Street-Häuser ihre Kursziele für die Aktie angehoben. Das mittlere Kursziel beinhaltet noch ein Potenzial von circa 10,5 Prozent.

Mit einem durchschnittlichen Zuwachs von 6,16 Prozent in den vergangenen 10 Jahren ist Bath & Body Works die Aktie mit der besten September-Performance. Trotz eines Rückgangs von knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn, sehen Analysten ein Aufwärtspotenzial von knapp 50 Prozent.

Es gibt auch, die S&P 500-Unternehmen, die im neunten Monat des Jahres besonders schlecht wegkommen.

Das sind die 10 Aktien mit der schlechtesten durchschnittlichen Performance:

Zu den schlechten September-Beipielen gehören Incyte, ein Entwickler von Krebstherapien, und Zebra Technologies, ein Anbieter von mobilen Computern. Sie verzeichneten in den vergangenen 10 Jahren im September durchschnittliche Verluste von über 8 Prozent. Dieser September könnte für Incyte gestützt durch positive Studiendaten eine Ausnahme bereithalten. Analyst Rob Ginsberg von Wolfe Research bewertet die Aktie auch deshalb mit Buy.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion