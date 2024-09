SwitchBot erweitert das Produktportfolio der Umweltmessgeräte mit Advanced Meter Pro & Meter Pro (CO2-Monitor)

Diese neue Kollektion kann in Verbindung mit einem SwitchBot-Hub Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und Datum, Behaglichkeitsstufe sowie Wettervorhersagen anzeigen. Außerdem kann SwitchBot Meter Pro (CO2-Monitor) jetzt den CO₂-Status des Hauses genau überwachen.

TOKIO, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich der intelligenten Nachrüstung und Automatisierung von Haushalten, freut sich, die Erweiterung seines beliebten Produktportfolios an Umweltmessgeräten um zwei innovative Produkte bekannt zu geben, die eine intelligentere und präzisere Umweltüberwachung ermöglichen: SwitchBot Meter Pro & Meter Pro (CO2-Monitor).

Multifunktionales intelligentes Umweltmessgerät für drinnen und draußen

Die mit in der Schweiz hergestellten Sensoren ausgestatteten SwitchBot Meter Pro & Meter Pro (CO2-Monitor) erfassen alle 4 Sekunden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten in Innenräumen mit einer Genauigkeit von ±0,2°C und ±2%RH, was eine genaue und schnelle Rückmeldung gewährleistet. Auf der Grundlage der Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten können die Geräte auch die Behaglichkeitsstufe gemäß den vom Benutzer selbst festgelegten Vorgaben anzeigen.

Darüber hinaus kann der Benutzer mit dem SwitchBot Outdoor Meter ganz einfach auf Daten zur Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zugreifen, ohne nach draußen gehen zu müssen. In Verbindung mit SwitchBot-Hubs können die neuen Geräte jedoch auf Online-Daten zugreifen, um lokale Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettervorhersagen für bis zu 12 Stunden anzuzeigen. Mit dieser Funktion können die Nutzer ihre täglichen Aktivitäten und Unternehmungen im Freien wesentlich genauer planen.

Überwachung der Luftqualität auf intelligentere Weise

Der SwitchBot Meter Pro (CO2-Monitor) verfügt über eine fortschrittliche nicht-dispersive Infrarot-Technologie (NDIR) zur präzisen Überwachung des CO₂-Gehalts. Er kann die CO₂-Werte im Sekundentakt (standardmäßig alle 30 Minuten im Batteriemodus und jede Minute im Lademodus) mit einer Genauigkeit von ±50ppm innerhalb eines Bereichs von 400-9000ppm aktualisieren, was eine zeitnahe und genaue Rückmeldung der Luftqualität gewährleistet.