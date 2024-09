Cleverer Händler macht aus $9 Millionen in zwei Tagen $21,3 Millionen

Mit einer Wette auf eine steigende Volatilität hat ein mysteriöser Trader in dieser Woche einen erstaunlichen Gewinn eingefahren. Dabei profitierte er von der Welle der Unsicherheit, die am Dienstag den US-Aktienmarkt erschütterte und den marktbreiten Leitindex S&P 500 bis Handelsschluss um rund zwei Prozent absacken ließ.

Erst am späten Freitag hatte der Options-Händler 350.000 Call-Spreads auf den VIX mit einem Verfallsdatum am 18. September erstanden und dafür rund 9 Millionen US-Dollar gezahlt. Die Spreads, die aus dem Kauf von 22er-Calls und dem Verkauf von 30er-Calls bestanden, wurden zu einem Preis von 25 Cent pro Kontrakt erworben. Am Dienstag, als die Volatilität sprunghaft anstieg, wurde der Spread für rund 60 Cent pro Kontrakt verkauft, was dem Käufer einen beachtlichen Gewinn bescherte.

Der Händler bewies dabei ein sehr gutes Näschen. Denn genau der Fall, für den er sich positioniert hatte, trat keine zwei Tage später ein: Die Volatilität des S&P 500 schnellte von unter 16 auf 22 hoch.

Der mysteriöse Trader hat seine Positionen am Dienstag sofort zu Geld gemacht, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Informationen von Marktteilnehmern. Mit Sicherheit könne dies jedoch nicht gesagt werden. In jedem Fall beläuft sich der potenzielle Gewinn auf etwa 12,25 Millionen US-Dollar.

Dieser Anstieg trat zeitgleich mit einem Ausverkauf von Technologiewerten auf, der unter anderem Nvidia hart traf und dessen Marktwert um eine Summe in Höhe des gesamten Unternehmenswerts von Chevron sank.

Die Volatilitätsabsicherung kam nicht ohne Grund. Historisch gesehen ist der September für den S&P 500 einer der schwächsten Monate. In diesem Jahr verschärfen zusätzlich zur Sitzung der Federal Reserve am 18. September weitere potenziell marktbewegende Ereignisse die Unsicherheit.

Zuvor wird die Europäische Zentralbank (12.09.) ihre Zinsentscheidung verkünden, und auch die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Freitag könnte die Volatilität weiter anheizen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion