Yaber stellt auf der IFA Berlin 2024 die neuen Premier- Theatre-Projektoren der K3-Serie vor

Kinoerlebnis und Immersiver Sound

Die K3-Serie bietet ein cineastisches Erlebnis und setzt mit 1080p FHD-Auflösung und einer Helligkeit von 1.600 ANSI-Lumen neue Maßstäbe für die Heimunterhaltung. Sie kann Inhalte in Räumen mit heller Beleuchtung auf einer Fläche von 40 bis 200 Zoll projizieren. Yabers exklusive NovaGlow-Optiktechnologie sorgt für scharfe, lebendige und naturgetreue Bilder. Das integrierte Audiosystem mit dualen 15-Watt-JBL-Lautsprechern und Dolby Audio schafft eine immersive, kinogleiche Klanglandschaft, wobei der K3Pro zusätzlich mit einem Subwoofer für satteren Bass ausgestattet ist.

Zuverlässige Leistung und intelligente Autokorrektur

Die CoolSwift-Technologie von Yaber mit einem U-förmigen Kühlkörper und zwei thermoelektrischen Kühlern sorgt für ein effektives Wärmemanagement und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung. Über die starke Leistung hinaus bietet die K3-Serie Autofokus, automatische Trapezkorrektur, intelligente Bildschirmausrichtung für nahtlose Einrichtung und intelligente Hindernisvermeidung für optimale Bildausrichtung.

Durchdachtes Design für alltäglichen Komfort und Bequemlichkeit

Die K3-Serie ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einen integrierten TV-Dongle mit Zugriff auf über 7.000 Apps, darunter Netflix, Disney+ und YouTube. Der K3 kann auch aus der Ferne über Sprachbefehle gesteuert werden, und NFC Tap ermöglicht die einfache Übertragung von Inhalten von Apple- und Android-Handys. Die Beschichtung, die blaues Licht filtert, reduziert die Belastung der Augen, und die Ganzglaslinse minimiert die Fokusabweichung und verhindert eine Verschlechterung der Projektion.

Verfügbarkeit und Preise

Das K3-Modell kostet in den USA 499 $ und in Europa 599 €. Das K3 Pro-Modell (mit Subwoofer) ist für 599 $ in den USA und 649 € in Europa erhältlich und kann auf der offiziellen Website von Yaber erworben werden.

Bei derselben Veranstaltung stellte Yaber das neue Modell L2s vor, das im vierten Quartal auf den Markt kommt und 239 € kosten wird.

Über Yaber

Das 2018 gegründete Unternehmen Yaber ist ein Pionier im Bereich der Unterhaltungsprojektoren und hat bereits über zwei Millionen Geräte an Liebhaber in mehr als 120 Ländern und Regionen weltweit ausgeliefert. Yaber wurde mit renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.

Wir bei Yaber sind nicht nur eine Marke, wir sind eine Erfahrung. Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger, leistungsstarker Unterhaltungsprojektoren verschrieben, die den Ansprüchen der Nutzer an Individualität, Kreativität und interaktiver Unterhaltung gerecht werden und sicherstellen, dass jeder das ultimative Klangerlebnis in Kinoqualität genießen kann.

Besuchen Sie https://www.yaber.com/collections, um die neuesten Informationen zu erhalten, denn Yaber definiert die Unterhaltungsbranche immer wieder neu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2494900/Yaber_Projector_K3_K3_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yaber-stellt-auf-der-ifa-berlin-2024-die-neuen-premier--theatre-projektoren-der-k3-serie-vor-302237439.html