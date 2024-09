Super Micro: Barclays hat das Kursziel um brutale 36 Prozent gesenkt!

"Niedrigere Bruttomargen sollten die KGV-Multiplikatoren drücken", so Wang. Und weiter: "Die Aktien sind wahrscheinlich in der Strafbox, bis es mehr Beweise für steigende Bruttomargen gibt."

In der Zwischenzeit habe Super Micro Marktanteile an Konkurrenten wie Dell verloren, was das Unternehmen dazu veranlasst habe, seine Preise zu senken und damit den Druck auf die Margen in Zukunft noch weiter zu erhöhen, so der Analyst weiter. Das Unternehmen habe außerdem in der Vergangenheit einen Mangel an Transparenz gegenüber seinen Investoren gezeigt, was zu weiteren Rückschlägen führen könnte.

"Die Verzögerung bei der Einreichung des 10-K-Berichts, den Super Micro Ende August veröffentlicht hat, wirft ebenfalls einige rote Flaggen auf – Investoren könnten sich dafür entscheiden, kein Risiko einzugehen, bis wir Klarheit und definitive Ergebnisse der internen Kontrollprüfung erhalten, insbesondere in Anbetracht der Vergangenheit von Super Micro, das 2018 von der Nasdaq gestrichen wurde und 2020 von der SEC angeklagt wurde", sagte Wang.

"In der Zwischenzeit könnte Dell Anteile von Super Micro übernehmen, oder Nvidia könnte mehr Zuteilungen an Konkurrenten vergeben, was die langjährige Beziehung zwischen den beiden Unternehmen (Super Micro und Nvidia) gefährden würde."

Wells Fargo hatte das Kursziel für Super Micro bereits vergangene Woche drastisch um über 42 Prozent von 650 auf 375 US-Dollar gesenkt, behielt aber eine gleichgewichtige Bewertung der Aktie bei.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion