Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

Unternehmen: Vita 34 AG

ISIN: DE000A0BL849



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 04.09.2024

Kursziel: 6,30 EUR (zuvor: 6,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Leicht gesteigertes Wachstumstempo aus Q2 dürfte zum Erreichen der Guidance ausreichen



Die Vita 34 AG hat am vergangenen Freitag die Zahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht, die vom Umsatz leicht besser und vom EBITDA im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen sind.



[Tabelle]



Insgesamt lag der Umsatz in Q1 mit 19,5 Mio. EUR 6,0% über dem Wert des Vorjahres und über unserer Erwartung. Zwar lag die Anzahl der gewonnenen Neukunden leicht unter den Erwartungen des Unternehmens, allerdings stieg der Nettobetrag der fakturierten Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) um 13,1% yoy auf 35,9 Mio. EUR an. Zudem erhöhte sich auch der Betrag der jährlich wiederkehrenden Zahlungen um 8,1% yoy auf 11,0 Mio. EUR und die Nachfrage nach Vertragsverlängerungen setzte sich ebenfalls fort. Darüber hinaus konnten die Auswirkungen der Inflation durch Preisanpassungen und den Verkauf von höherwertigen Produktpaketen ausgeglichen werden, was in Summe zur leichten Wachstumsbeschleunigung gegenüber Q1 führte (Q1/24: +3,6% yoy).

Das EBITDA blieb mit 1,2 Mio. EUR leicht hinter dem Vorjahr und dem Vorquartal (Q1/24: 1,5 Mio. EUR) zurück. Bereinigt um die höheren Verwaltungskosten durch die Rechtskosten im Zusammenhang mit dem nun beigelegten Lizenzstreit in den USA sowie die frühere Einberufung der Hauptversammlung dürfte sich die EBITDA-Marge u.E. auf dem Niveau des ersten Quartals bewegt haben (Q1/24: 8,3%).



Ausblick: Im Call zu den Quartalsergebnissen wurde neben der Vorstellung des neuen CFO Thomas Pfaadt (seit 1. August) auch ein Ausblick zur weiteren Entwicklung des Unternehmens gegeben. Beide Teilkonzerne haben die Vertriebsaktivitäten in ihren Kernmärkten (Deutschland und Polen) zuletzt deutlich intensiviert, sodass der Vorstand von einer weiteren sequenziellen Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte ausgeht und die Guidance bestätigt hat. Rechnerisch sollte bereits eine Fortsetzung der Wachstumsraten aus Q2 genügen, die Umsatzprognose am unteren Ende der Spanne zu erreichen. Die kürzlich errungene Neuregelung der CAR-T-Lizenzen wurde als vorteilhaft hervorgehoben. Gleichzeitig wurde auf den weiteren Finanzbedarf für die Entwicklung der Projekte hingewiesen, dessen Strukturierung jedoch noch offen ist. U.a. deshalb dürfte mit einem Strategieupdate für die gesamte Gruppe entsprechend erst im kommenden Jahr zu rechnen sein.

Fazit: Das leicht gesteigerte Wachstumstempo in Q2 stimmt uns positiv auf die Entwicklung in H2. Auch wenn der FCF in Q2 mit -0,1 Mio. EUR hinter dem starken ersten Quartal zurückblieb (2,7 Mio. EUR), ist die Finanzlage mit einer Nettoliquidität von 9,7 Mio. EUR stabil und das Risikoprofil durch die Einigung im Hinblick auf die CAR-T-Lizenzen deutlich verbessert. Auch wenn die Gruppe von der einstigen Profitabilität noch weit entfernt ist, sehen wir diese positiven Entwicklungen im Aktienkurs bislang nicht reflektiert. Durch das Fortschreiben des DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel leicht auf 6,30 und stufen die Aktie aufgrund der beschriebenen Entwicklung auf Kaufen hoch.



