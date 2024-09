Aktien New York Kaum Bewegung nach Kursrutsch am Vortag Nach dem düsteren September-Auftakt haben die US-Börsen am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch unternommen. Die wichtigsten Indizes bewegten sich nur wenig. Am Dienstag war es nach dem langen Wochenende und aus Sorge vor einer Abkühlung des …