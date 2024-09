Artur Frankiewicz wird neuer General Manager der ORLEN Deutschland GmbH

Elmshorn (ots) - Mit Wirkung vom 02. September 2024 hat Artur Frankiewicz dieGeschäftsführung als General Manager der ORLEN Deutschland GmbH übernommen. Derbisherige Chief Financial Officer, Oskar Skiba, der seit 2018 im Unternehmentätig war und zuletzt die Gesamtverantwortung innehatte, ist am gleichen Tag ausdem Unternehmen ausgeschieden.Artur Frankiewicz ist bereits seit mehreren Jahren für die internationale ORLENGruppe tätig. Zuletzt verantwortete er in der zur Muttergesellschaft gehörendenUnipetrol-Gruppe die Position des Chief Financial Officer bei Benzina sowie dieRolle des Direktors für Vertrieb und Logistik-Controlling. Er bringt umfassendeinternationale Erfahrung aus früheren Positionen im Vertrieb der polnischenInvestmentbank, bei PwC, Philip Morris, Neeco Global ICT Services sowie JetInvestment mit."Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle bei der ORLEN Deutschland GmbH unddanke der ORLEN S.A. für das entgegengebrachte Vertrauen. Der deutsche Marktbietet weiterhin zahlreiche Möglichkeiten. Ich bin überzeugt davon, dass wir miteinem starken Team in der Lage sind, dieses Potenzial auszuschöpfen," so ArturFrankiewicz, General Manager der ORLEN Deutschland GmbH.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHErika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +49415146251041mailto:erika.degier@orlen-deutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168826/5857654OTS: ORLEN Deutschland GmbH