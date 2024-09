Bundeswehr verstärkt Luftverteidigung als Reaktion auf Putin

TODENDORF (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Anschaffung von sechs neuen Luftverteidigungssystemen für die Bundeswehr mit der massiven Aufrüstung Russlands begründet. "Das hier ist nicht irgendein Projekt. Hier geht es - ohne jede Übertreibung - um die Wahrung von Sicherheit und Frieden in Europa", sagte Scholz im schleswig-holsteinischen Todendorf, wo das erste System vom Typ Iris-T SLM am Mittwoch bei einer Zeremonie in Dienst gestellt wurde.

Der russische Präsident Wladimir Putin rüste seit Jahren vor allem im Bereich der Raketen und Marschflugkörper auf und habe Abrüstungsverträge gebrochen. "Er hat Raketen bis nach Kaliningrad verlegt - Luftlinie 530 Kilometer von Berlin. Darauf nicht angemessen zu reagieren, wäre fahrlässig." Dadurch würde der Frieden auch in Deutschland in Gefahr geraten, sagte Scholz.