18. Jahr in Folge Dow-Mitglied mit höchster Dividendenrendite erhöht Ausschüttung weiter Der US-Mobilfunkriese Verizon hat in der vergangenen Nacht zum 18. Mal in Folge seine Ausschüttungen erhöht. Die sowieso schon üppige Dividendenrendite steigt dadurch weiter.