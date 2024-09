Gegner der Zweistaatenlösung gefährden Sicherheit

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ruft Israels Regierung mit ungewöhnlich deutlichen Worten auf, sich nicht länger Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung zu verschließen. "Diejenigen Mitglieder der israelischen Regierung, die die Zweistaatenlösung in Wort und Tat infrage stellen, gefährden die langfristige Sicherheit Israels", kritisierte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise zu Krisengesprächen in Saudi-Arabien, Jordanien und Israel. "Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung sind die einzige Option für dauerhaften Frieden. Nur so wird der Terrorismus dauerhaft zu bekämpfen sein", fügte sie hinzu.

Am Donnerstag will Baerbock Gespräche in Saudi-Arabien und Jordanien führen. Am Freitag ist in Israel unter anderem ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Israel Katz und Verteidigungsminister Joav Galant vorgesehen. In Ramallah im Westjordanland will Baerbock den Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, treffen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist es die neunte Reise von Baerbock nach Israel seit dem blutigen Überfall der Hamas auf das Land am 7. Oktober vergangenen Jahres.

Baerbock warnte vor einer drohenden weiteren Eskalation der Gewalt im Westjordanland. Es sei nichts gewonnen, "wenn sich jetzt eine neue, junge Generation radikalisiert, weil sie der Zerstörung vor ihrer Haustür zuschauen muss. Die Palästinenser haben ein Recht auf ein Leben in Sicherheit und Würde". Israel hatte vergangene Woche eine Militäraktion im nördlichen Westjordanland begonnen. Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker deutlich verschärft.