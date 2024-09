Deutliche Kursgewinne - US-Daten stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch erneut deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,47 Prozent auf 134,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,21 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Die Daten deuten auf eine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt hin. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte den Lohndruck mindern und so der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die Inflation erleichtern.