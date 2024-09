CADAR ERNENNT RALPH SIMONS ZUM CEO UND LEITET DAS SCHMUCKGESCHÄFT

Simons ist eine erfahrene Führungskraft in der Luxusbranche und war zuvor Präsident und Global Commercial Director bei Frederique Constant, CEO bei Chopard North America und zuletzt CEO bei TANE Mexico 1942.

"Ich fühle mich geehrt und bescheiden, die Rolle des CEO zu übernehmen", sagte Simons. "CADARs unerschütterliches Engagement für herausragende Leistungen und sein Ruf für lebendiges, modernes und zeitloses Design haben mich zu dieser unglaublichen Gelegenheit geführt. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team von CADAR zusammenzuarbeiten, um neue Meilensteine für die Marke zu erreichen."

Avraham Kadar, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von , fügte hinzu: "Wir sind zuversichtlich, dass Ralph CADAR zu einem Star in unserer Branche machen wird."

ÜBER CADAR

CADAR wurde 2015 in New York City von der visionären Modedesignerin Michal Kadar und ihrem Ehemann Avraham Kadar gegründet und wird für seine innovativen, kunstorientierten Schmuckdesigns und seine unvergleichliche Handwerkskunst gefeiert. CADAR ist eine der überzeugendsten Luxusmarken in der Schmuckbranche und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter für Michal Kadar als FGI Rising Star in der Kategorie Fine Jewelry, Best in Gold bei COUTURE und Gold Design of the Year bei den ersten Town & Country Magazine Jewelry Awards. CADAR, der Favorit unter den Prominenten, ist bei einer wachsenden Auswahl von autorisierten Einzelhandelspartnern und Luxusboutiquen in ganz Nordamerika erhältlich, darunter Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Marissa Collections, Broken English, Mitchell's Stores, Bernie Robbins, June Simmons, Elizabeth Anthony und Reinhold, sowie über die CADAR E-Boutique unter cadar.com. Im Frühjahr 2025 wird die erste CADAR-Flagship-Boutique im New Yorker Meatpacking District ihre Türen öffnen.

