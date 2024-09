Devisen Euro legt nach schwachen US-Konjunkturdaten zu Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nach schwachen US-Wirtschaftsdaten zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1092 US-Dollar. Das war rund ein halber Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den …