Termine bis 18. September 2024

DEU: Fortsetzung Handelsblatt "Banken-Gipfel" (bis 5.9.24), Frankfurt/Main U.a. mit Bundesfinanzminister Lindner

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

SWE: Volvo Cars AB, Kapitalmarkttag

USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Sartorius, Novartis, Philips, Evotec

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 8/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/24

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/24

08:30 HUN: Handelsbilanz 7/24 (vorläufig)

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose, Pk u. a. mit Timo Wollmershäuser 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/24

12:00 DEU: Vorstellung Konjunkturprognose Herbst 2024 des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: US-Wahlkampf: TV-Townhall mit Donald Trump



09:00 DEU: PK Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (bayme vbm) zum Auftakt der Tarifrunde 2024 in der bayerischen M+E Industrie, München

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

09:00 DEU: 1. Frankfurt School Real Estate Day unter dem Motto «Investment meets Finance», Frankfurt/M. Die Konferenz bietet eine Plattform, um die aktuellen Entwicklungen der Immobilien-Investmentmärkte und Kapitalmärkte zu analysieren.

09:30 DEU: Tarifpolitische Konferenz der IG Metall, Hannover

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum möglichen Verstoß Deutschlands gegen Umweltschutzvorgaben

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Luftfrachtkartell von Air France und Co.

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Missbrauch einer beherrschenden Stellung von Alphabet

10:00 DEU: Online-Pk zur IAA Transportation 2024 (17.-22.9.24 in Hannover) Der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Veranstalter laden zur digitalen Pressekonferenz ein. Unter dem Motto «Meet the Pioneers of Transformation» werden die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller, und Geschäftsführer Jürgen Mindel die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Nutzfahrzeuge, Logistik und Transport präsentieren.

10:30 DEU: Immobilien-Forum Verband deutscher Pfandbriefbanken, Berlin

12:00 DEU: Auftaktveranstaltung zum Bauprojekt Lufthansa Cargo Center Evolution mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M.

DEU: Landgericht München I verkündet Entscheidung über Zivilklage des Wirecard-Insolvenzverwalters gegen frühere Vorstände und Aufsichtsräte, München

DEU: Fortsetzung Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg

DEU: Vor der Internationalen Funkausstellung IFA (ab 6.9.), Berlin + 13.00 Pk von AEG

+ 18.00 Eröffnungsgala mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

DEU: Fortsetzung Klausur des Grünen-Bundestagsfraktionsvorstandes, Berlin

DEU: Beginn Klausurtagung des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Neuhardenberg

CHN: Fortsetzung des China-Afrika-Gipfels in Peking

Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Ländern kommen auf Einladung Chinas vom 4. bis 6. September zum China-Afrika-Gipfel (FOCAC) in Peking zusammen.

ITA: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK), Verona

NAM: Fortsetzung: Globaler Afrika Grüner Wasserstoff Gipfel, Windhuk

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 7/24 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 7/24

09:00 DEU: Online-Pressegespräch Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zur Konjunkturprognose Herbst 2024 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 8/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 8/24

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/24

11:00 EUR: BIP Q2/24 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/24

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/24

11:00 GRC: BIP Q2/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz in Frankreich

+ 16.20 bilaterales Gesprächs mit Präsident Emmanuel Macron anschl. Teilnahme am deutsch-französischen Unternehmertreffen

DEU: Ende Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg

DEU: Erster Publikumstag der IFA 2024 (Internationale Funkausstellung), Berlin

CHN: Fortsetzung China-Afrika-Gipfel in Peking



---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 8. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

FRA: Munich Re: Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' (Pk 14.00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FRA: Hannover Rück: Pk zur Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' 14:15 FRA: Swiss Re: Pk zur Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' 19:00 USA: Apple, Event 'It's glowtime' - Vorstellung neuer Geräte

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/24

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/24 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahrestagung des Deutschen Landkreistages mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) (bis 10.9), Seeon

DEU: Veröffentlichung des WeltRisikoBerichts 2024 zum Thema «Multiple Krisen», Berlin

10:00 DEU: Pk Messe Automechanika (10.-14.9), Frankfurt/M.

12:30 DEU: Krankenhausgipfel 2024 - «Die große Krankenhausreform - wie bringen wir sie gemeinsam zu einem guten Ende?», Berlin U.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

13:15 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie, Berlin U.a. mit Reden von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)

18:00 DEU: Netzwerktagung des Deutschen Verkehrsforums «Innovationskraft nutzen: Bewegung für den Mobilitätsstandort Deutschland», Berlin

HUN: 2. Tag des informellen Treffens der EU-Landwirtschaftsminister, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz

08:30 DEU: Renk, Kapitalmarkttag

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Bericht Q2/24 11:00 DEU: Jost Werke, Kapitalmarkttag

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 8/24

18:00 USA: Nike, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 8/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/24

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/24

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/24

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/24

09:00 TUR: Industrieproduktion 7/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 25. Deutscher Eigenkapitaltag (DET), Berlin U.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Nico Rosberg (Founder von Rosberg Ventures und Formel 1 Weltmeister 2016)

10:00 DEU: Online-Pk zur Marktanalyse 2024 des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (BREKO) u.a. mit dem Präsidenten Norbert Westfal, Berlin

10:00 DEU: Messe Automechanika (10.-14.9), Frankfurt/M.

10:30 DEU: Boston Consulting Group, der Bundesverband der Deutschen Industrie und das Institut der Deutschen Wirtschaft laden zur Pressekonferenz: "Transformationspfade für das Industrieland Deutschland - Eckpunkte für eine neue industriepolitische Agenda"

12:00 DEU: Erste Lesung des Haushaltsentwurfs 2025 mit der Einbringung des Haushaltsgesetzes, einer allgemeinen Finanzdebatte sowie Debatten zu den Einzeletats Arbeit/Soziales, Landwirtschaft und Bauen/Wohnen, Berlin

DEU: 78. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag u.a. mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, Düsseldorf Themen u.a. den digitalen Wandel gestalten: Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität stärken sowie Machbarkeit und Nutzen: «KI in Action». Der zweite Kongresstag findet als Web-Session statt.



DEU: Strategiegipfel «My Way» der Familienunternehmer, Berlin U.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und der Vorsitzenden der BSW-Gruppe im Bundestag Sahra Wagenknecht

DEU: Zweiter TenneT Netz-Gipfel für Medien (bis 11.9.), Bamberg Geplant sind u.a. eine Pk mit Podium, Interview-Speed-Datings, Umspannwerksführung, Expertengespräche. Teilnehmer u.a. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) (angefragt), Kerstin Andreae (Geschäftsführung BDEW), Heike Denecke-Arnold (COO ThyssenKrupp Steel), Michael Lewis (Vorstandsvorsitzender Uniper), Gerhard Salge (CTO Hitachi Energy), Tim Meyerjürgens (COO von TenneT)

HUN: 3. Tag des informellen Treffens der EU-Landwirtschaftsminister, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung



CHE: UBS Quo Vadis Industrials in Zürich u.a. mit Daimler Truck Holding, Siemens (bis 12.9.24)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 7/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 8/24

14:30 USA: Realeinkommen 8/24

18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Haushaltsberatungen im Bundestag, Berlin

+ 09.00 Generaldebatte mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anschl.: Debatten zu den Einzeletats Auswärtiges Amt, Verteidigung und Entwicklung

08:30 DEU: BGH-Urteil erwartet: Kann ein Verbraucherverband Rückerstattungsansprüche einzelner Verbraucher geltend machen?, Karlsruhe

09:30 DEU: BaFin-Konferenz «SSM 2034 (In Germany) - An Outlook», Bonn

12:00 DEU: Auftakt der Tarifverhandlungen für die bayerische Metall- und Elektroindustrie, München

ITA: Treffen der G7-Arbeitsminister, Cagliari



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/24

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen/Investor Update

08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahereszahlen 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: UBS Quo Vadis Industrials in Zürich u.a. mit Legrand, Kion Group USA: Moderna, Research and Development Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 8/24 (endgültig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

09:00 TUR: Leistungsbilanz 7/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/24

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Kongress «Vivavelo» der Fahrradwirtschaft von Verbund Service und Fahrrad, ZIV - Die Fahrradindustrie und Zukunft Fahrrad + 18.00 parlamentarischer Abend der Fahrradwirtschaftsverbände, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

DEU: VCI Chemie & Pharma-Gipfel 2024 mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin + 12.30 Rede Bundeskanzler Scholz

+ 13.15 Podiumsdiskussion «Kehrtwende in der Industriepolitik - So gelingt der Neustart» mit Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, und VCI-Präsident Markus Steilemann + 14.00 «Weichenstellung für den Aufbruch» - Nach einem Impuls von Friedrich Merz diskutiert der CDU-Bundesvorsitzende mit VCI-Präsident Steilemann + 15.20 Podiumsdiskussion «Bewährungsprobe für die Wertschöpfungskette: Was braucht der Chemie- und Pharmastandort von morgen?» + 16.15 «Solide Zukunft durch solide Finanzen?» Nach einer Rede von Christian Lindner (FDP) diskutiert der Finanzminister mit VCI-Präsident Steilemann + 17.00 Podiumsdiskussion «Eine Welt im Wandel: Keine Resilienz ohne aktives Risikomanagement»

DEU: Fortsetzung Haushaltsberatungen im Bundestag mit Debatten zu den Einzeletats Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Inneres, Umwelt und Verkehr, Berlin

CHN: Internationaler Sicherheitsdialog Xiangshan-Forum beginnt, Peking

HUN: Informelles Treffen der EU-Finanzminister - 1. Tag, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/24 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/24

07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/24

08:00 ROU: Industrieproduktion 7/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/24

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 POL: Leistungsbilanz 7/24

14:00 POL: Handelsbilanz 7/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 8/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/24 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)



EUR: S&P Ratingergebnis Spanien



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Haushaltsberatungen im Bundestag mit Debatten zu den Einzeletats Justiz und Familie sowie einer Schlussrunde zur ersten Lesung des Haushaltsentwurfs, Berlin

CHN: Internationaler Sicherheitsdialog Xiangshan-Forum wird fortgesetzt, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 14. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 8/24



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

CHE: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 8/24 10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/24

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/24

11:00 ITA: Handelsbilanz 7/24

14:00 POL: Verbraucherpreise 8/24

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung des dreitägigen Wasserstoff-Fachkongresses durch Vizekanzler Robert Habeck, Duisburg/Dortmund/Essen

DEU: Pressetag vor Internationaler Automobil-Ausstellung (IAA Transportation) - Nutzfahrzeuge (17.-22.9.), Hannover

09:00 DEU: 2. Jahrestagung «Regionale Transformation gestalten» des Bundeswirtschaftsministeriums, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Habeck, Essen

AUT: 68. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Evonik-Forschungspressekonferenz 2024 (online) mit Vorstellung von drei Themen, Essen 15:00 USA: Universal Music Group, Kapitalmarkttag



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Electronic Arts, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 7/24

09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/24

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24

11:00 EUR: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/24

15:15 USA: Industrieproduktion 8/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 8/24

16:00 USA: Lagerbestände 7/24

16:00 USA: NAHB-Index 9/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Transportation) - Nutzfahrzeuge (bis zum 22. September), Hannover

09:30 DEU: Startup Germany Summit 2024 des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Berlin

11:00 DEU: Beginn Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik u. a. mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Heidelberg

08:45 GBR: Konferenz des britischen Handelsverbands der Offshore-Energiebranche, Aberdeen

NLD: Niederländischer König stellt in Thronrede Pläne der Regierung vor, Den Haag

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 USA: T-Mobile US, Capital Markets Day



DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day

USA: General Mills, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/24

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 7/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/24

09:00 AUS: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

11:00 EUR: Verbracherpreise 8/24 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 8/24

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Überschussbeteiligung in einer Rentenversicherung, Karlsruhe

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu AfD-Klagen zu Ausschussvorsitzenden im Bundestag, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Vorstellung H2-Marktindex 2024, Köln

11:00 DEU: AMG eröffnet Europas erste Lithiumraffinerie, Bitterfeld-Wolfen

12:45 DEU: Presserundgang mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zum 18. Tag der deutschen Luft- und Raumfahrtregionen, München ---------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi