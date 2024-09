Termine am 5. September 2024

DEU: Fortsetzung Handelsblatt "Banken-Gipfel" (bis 5.9.24), Frankfurt/Main U.a. mit Bundesfinanzminister Lindner SWE: Volvo Cars AB, Kapitalmarkttag USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Sartorius, Novartis, Philips, Evotec TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 8/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/24 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/24 08:30 HUN: Handelsbilanz 7/24 (vorläufig) 10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose, Pk u. a. mit Timo Wollmershäuser 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/24 12:00 DEU: Vorstellung Konjunkturprognose Herbst 2024 des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. September 2024

SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: US-Wahlkampf: TV-Townhall mit Donald Trump



09:00 DEU: PK Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (bayme vbm) zum Auftakt der Tarifrunde 2024 in der bayerischen M+E Industrie, München

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

09:00 DEU: 1. Frankfurt School Real Estate Day unter dem Motto «Investment meets Finance», Frankfurt/M. Die Konferenz bietet eine Plattform, um die aktuellen Entwicklungen der Immobilien-Investmentmärkte und Kapitalmärkte zu analysieren.

09:30 DEU: Tarifpolitische Konferenz der IG Metall, Hannover

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum möglichen Verstoß Deutschlands gegen Umweltschutzvorgaben

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Luftfrachtkartell von Air France und Co.

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Missbrauch einer beherrschenden Stellung von Alphabet

10:00 DEU: Online-Pk zur IAA Transportation 2024 (17.-22.9.24 in Hannover) Der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Veranstalter laden zur digitalen Pressekonferenz ein. Unter dem Motto «Meet the Pioneers of Transformation» werden die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller, und Geschäftsführer Jürgen Mindel die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Nutzfahrzeuge, Logistik und Transport präsentieren.

10:30 DEU: Immobilien-Forum Verband deutscher Pfandbriefbanken, Berlin

12:00 DEU: Auftaktveranstaltung zum Bauprojekt Lufthansa Cargo Center Evolution mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M.

DEU: Landgericht München I verkündet Entscheidung über Zivilklage des Wirecard-Insolvenzverwalters gegen frühere Vorstände und Aufsichtsräte, München

DEU: Fortsetzung Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg

DEU: Vor der Internationalen Funkausstellung IFA (ab 6.9.), Berlin + 13.00 Pk von AEG

+ 18.00 Eröffnungsgala mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

DEU: Fortsetzung Klausur des Grünen-Bundestagsfraktionsvorstandes, Berlin

DEU: Beginn Klausurtagung des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Neuhardenberg

CHN: Fortsetzung des China-Afrika-Gipfels in Peking

Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Ländern kommen auf Einladung Chinas vom 4. bis 6. September zum China-Afrika-Gipfel (FOCAC) in Peking zusammen.

ITA: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK), Verona

NAM: Fortsetzung: Globaler Afrika Grüner Wasserstoff Gipfel, Windhuk °



