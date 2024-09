4 Value-Aktien, die Multimilliardär Howard Marks für 125.336.752 USD gekauft hat

Da Howard Marks als akribischer Value- und Fundamentalanalyst gilt, genießt er selbst bei Warren Buffett ein hohes Ansehen.

Im zweiten Quartal 2024 hat er folgende Aktien neu gekauft.

1. Trip.com Group

Dazu zählt beispielsweise die Trip.com-Aktie, in die er 27,5 Millionen US-Dollar investierte.

Das chinesische Unternehmen ist mit seinen Tochtergesellschaften die größte chinesische Online-Reisegesellschaft. Die angebotenen Webseiten und Marken wie Ctrip, Qunar, Trip.com und Skyscanner sind in etwa 40 Sprachen und circa 200 Ländern und Regionen der Welt verfügbar.

Allein in den vergangenen sieben Jahren (2017 bis 2023) sind Umsatz und Gewinn von 3.962 Millionen auf 6.282 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 316 Millionen auf 1.399 Millionen US-Dollar gestiegen.

Dennoch sind die Aktien und ADRs mit Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 1,68 und Kurs-Gewinn-Verhältnis 13,9 günstig bewertet.

2. Liberty Global

Die größte Howard-Marks-Investition war im zweiten Quartal 2024 mit 66,3 Millionen US-Dollar die Liberty-Global-Aktie.

Der international tätige Kommunikationskonzern bietet für Privat- und Geschäftskunden Breitband-Internet-, Video-, Festnetz-Telefonie- und Mobilkommunikationsdienste an. Zu den Ländern, in denen Liberty Global aktiv ist, zählen die Schweiz, Belgien, Irland, die Slowakei, die Niederlande und das Vereinte Königreich. Über einen Venture-Capital-Arm ist der Konzern zudem an zahlreichen Unternehmen beteiligt.

Zwar ist der Umsatz in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) von 18.248 Millionen auf 7.491 Millionen US-Dollar gesunken, doch dafür ist die Aktie mit KBV 0,39 derzeit sehr niedrig bewertet (04.09.2024).

3. Gerdau

Eine dritte interessante Aktie, die Howard Marks für 19,4 Mio. US-Dollar gekauft hat, ist der brasilianische Stahlkonzern Gerdau.

Es ist in Nord- und Lateinamerika tätig und bietet für zahlreiche Branchen wie den Bau-, Auto- und den Landwirtschaftssektor verschiedene Halbfertigprodukte an. Gerdau besitzt in Brasilien außerdem Eisenerzminen.

Zwar ist der Gerdau-Aktienkurs aufgrund stagnierender Erträge seit 2008 kontinuierlich gefallen, aber dennoch ist das Unternehmen mit hohen Gewinnmargen sehr profitabel und besitzt eine hohe Eigenkapitalquote von 65,5 Prozent.

Die Aktie notiert derzeit weiterhin unter Buchwert und zu einer hohen Dividendenrendite von 5,52 Prozent (04.09.2024).

4. Altice USA

Als Viertes kaufte Howard Marks für 12,1 Millionen US-Dollar Altice-Aktien.

Das amerikanische Unternehmen bietet in den USA, in Kanada, Puerto Rico und den Virgin Islands Breitband-, Video-, Telefonie- und Mobilfunkdienste für Privat- und Geschäftskunden an.

Altice USA berichtete aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks in den vergangenen Jahren über stagnierende Ergebnisse. Hinzu kommt eine hohe Verschuldung, sodass der Aktienkurs stark gefallen ist.

Howard Marks sieht hier dennoch Turnaround-Potenzial. Bisher zeichnet er sich allerdings in den Ergebnissen noch nicht ab.

Fazit Howard-Marks-Käufe

Der Multimilliardär Howard Marks investiert vor allem in sehr niedrig bewertete Aktien, die in die Kategorie des klassischen Value-Investings fallen. Dabei kann es sich um Wachstumswerte wie Trip.com, Zykliker wie Gerdau oder auch Turnaround-Aktien wie Altice USA handeln.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

