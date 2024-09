Gemischte Börsen: DAX und TecDAX im Minus, US-Indizes leicht im Plus

Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.578,62 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,42%. Auch der SDAX zeigt eine negative Tendenz und liegt bei 13.619,18 Punkten, was einem Rückgang von 0,26% entspricht. Noch deutlicher fällt der Verlust beim TecDAX aus, der mit 3.281,49 Punkten um 1,02% im Minus steht. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX leicht zulegen und steht bei 25.271,31 Punkten, was einem Plus von 0,15% entspricht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Entwicklung: Der Dow Jones steht aktuell bei 41.007,57 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,22%, während der S&P 500 mit 5.529,06 Punkten knapp im Plus liegt und um 0,01% zulegen konnte. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend Verluste hinnehmen mussten, während die US-amerikanischen Indizes leichte Gewinne verzeichnen konnten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Anstieg von 2.48%.Deutsche Telekom folgt mit 1.16%, während die Deutsche Börse einen Zuwachs von 0.84% verzeichnet.Im Gegensatz dazu haben die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste erlitten. Commerzbank fällt um 2.71%, Daimler Truck Holding verzeichnet einen Rückgang von 3.29%, und Infineon Technologies hat mit -3.82% die schlechteste Performance.Im MDAX stechen TAG Immobilien mit einem Anstieg von 5.06% und LEG Immobilien mit 3.23% hervor. Redcare Pharmacy folgt mit einem Plus von 2.99%.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Rückgänge. HelloFresh fällt um 4.92%, Evotec verzeichnet einen Verlust von 5.45%, und Carl Zeiss Meditec hat mit -5.82% die schlechteste Performance.Im SDAX sind Deutsche Wohnen mit 3.74% und Douglas mit 2.50% die Spitzenreiter. Grand City Properties rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 2.06% ab.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. PNE fällt um 3.70%, adesso verzeichnet einen Rückgang von 4.08%, und SUESS MicroTec hat mit -4.82% die schlechteste Performance.Im TecDAX führt Nordex mit einem Anstieg von 2.62%, gefolgt von Deutsche Telekom mit 1.16% und Energiekontor mit 1.08%.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls stark negativ. SUESS MicroTec fällt um 4.82%, Evotec verzeichnet einen Rückgang von 5.45%, und Carl Zeiss Meditec hat mit -5.82% die schlechteste Performance.Im Dow Jones sind Boeing mit 2.34%, Travelers Companies mit 1.08% und McDonald's mit 1.07% die Topwerte.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Merck & Co fällt um 1.30%, Intel verzeichnet einen Rückgang von 1.77%, und Apple hat mit -1.85% die schlechteste Performance.Im S&P 500 stechen Insulet mit 5.78%, Mondelez International Registered (A) mit 4.46% und Tesla mit 4.20% hervor.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Verluste. Elevance Health fällt um 3.64%, Super Micro Computer verzeichnet einen Rückgang von 4.82%, und Hormel Foods hat mit -7.63% die schlechteste Performance.