ATX verliert weiter

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich auch am Mittwoch tiefer aus dem Handel verabschiedet und damit die deutlichen Vortagesabschläge weiter ausgeweitet. Der ATX schloss mit minus 0,67 Prozent auf 3.627,23 Einheiten, nachdem der heimische Leitindex bereits am Dienstag um starke 2,3 Prozent abgetaucht war.

Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten zum Sitzungsende klar negative Vorzeichen vor. Tiefrote Vorgaben hatte die Wall Street bereits am Vorabend nach enttäuschenden US-Konjunkturnachrichten geliefert und dies belastete nun europaweit. An den US-Börsen ging es vor allem mit den Technologieaktien massiv nach unten. Der Börsenwert des Chipherstellers und Paradeunternehmens rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), Nvidia, ist am Dienstag um beachtliche 279 Milliarden Dollar (253 Milliarden Euro) eingebrochen. So viel hat noch nie ein US-Unternehmen an einem Tag an Marktwert verloren. Am Berichtstag gab es im Verlauf nur wenig Bewegung an den US-Börsen zu sehen.