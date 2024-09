Miele präsentiert neue Generationen bei Waschmaschinen, Trocknern und Staubsaugern (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Nächster Innovationssprung dank neuer "InfinityCare Schontrommel"

- Neue Staubsaugergeneration "Guard" definiert Bodenpflege neu

- Spannende Pilotprojekte für ein "zweites Leben" von Hausgeräten



Miele steht für gleichermaßen gründliches wie schonendes Waschen und Trocknen -

und für kompromisslos hygienische Bodenpflege. Für diese Produktbereiche stellte

der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten heute auf seiner

Pressekonferenz zur IFA seine neuen Spitzenmodelle vor. Außerdem im Fokus:

Exklusive Studienergebnisse und Pilotprojekte zum Thema Zirkularität, also der

Reparierbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Geräten, Komponenten und Material.





Kürzere Programmlaufzeiten, mehr Flexibilität bei der Beladung, eineinzigartiges Design und neue Komfortmerkmale wie das automatische Öffnen derTür nach kurzer Berührung: Dies zeichnet die Flaggschiffe der neuenWaschmaschinen- und Trocknergeneration aus, die Miele W2 beziehungsweise T2"Nova Edition" getauft hat. Herzstück der Waschmaschine ist jedoch dieInfinityCare Schontrommel - die weltweit erste Trommel ohne "Rippen".Diese galten bislang als unverzichtbar, damit bei der Trommeldrehung die Wäsche"mitgenommen" und durchmischt wird, anstatt lediglich unten in der Lauge zuliegen, was allerdings auch zu einer erhöhten mechanischen Beanspruchung derWäsche führt. "Gelöst haben unsere Ingenieurinnen und Ingenieure dieses Dilemmamit einem speziellen Drehrhythmus der Trommel, der die Wäsche allein durchsorgfältig austarierte Pendelbewegungen effektiv wendet", so dergeschäftsführende Gesellschafter Dr. Markus Miele bei der Präsentation des neuenTop-Modells. Der Trockner T2 Nova Edition punktet darüber hinaus mit einem neuenProgramm für Textilien aus Wolle - und trocknet bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur49 Minuten.Neuer Schub für beliebten KlassikerEinen mehr als würdigen Nachfolger bekommt auch der "Complete C3", seit zwölfJahren das Flaggschiff der Bodenstaubsauger mit Beutel, Sieger in ungezähltenProdukttests und mit mehr als 10 Millionen Exemplaren das meistverkaufteMiele-Gerät aller Zeiten. Gute Bodenstaubsauger dieser Bauart sind saugstark,hygienisch, leise, sparsam und unverwüstlich. "Unser neues Spitzenmodell mitNamen Guard L1 setzt Maßstäbe bei Bedienkomfort, Hygiene und Design", versprichtDr. Reinhard Zinkann, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter. Erreichtwerde dies zum Beispiel durch das Zusammenspiel hocheffizienter Motoren,Bodendüsen und Luftführungen mit einem neuen Staubbeutelkonzept sowie einemmehrstufigen Filtersystem. Der dazugehörige HyClean Pure Staubbeutel schaffteine beeindruckende Filtration von 99,99 Prozent* aller Staubpartikel und