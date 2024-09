Wechsel an der Spitze von Daimler Truck Beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck kommt es zu einem Führungswechsel. Der Aufsichtsrat bestellte Vorstandsmitglied Karin Rådström mit Wirkung ab dem 1. Oktober zur neuen Vorsitzenden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. …