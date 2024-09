PKO Bank Polski setzt auf DXC-Technologie, um das Bezahlen von Parkgebühren zu vereinfachen

WARSCHAU, Polen, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology, ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, arbeitet mit der PKO Bank Polski, der größten Bank in Polen, zusammen, um eine neue Funktion in ihrer mobilen Banking-App namens IKO bereitzustellen, mit der polnische Nutzer schnell und bequem von ihrem eigenen Fahrzeug aus für Parkplätze bezahlen können.

Die Lösung, eine der ersten ihrer Art in Polen, ermöglicht es den Fahrern, über das Infotainment-Dashboard des Fahrzeugs für das Parken zu bezahlen, sobald das System mit der App verbunden ist.

Fahrer, die die PKO-App nutzen und über kompatible Fahrzeuge verfügen, können ihre Aktivitäten verwalten, einschließlich des Beginns und der Beendigung von Sessions an Standorten in ganz Polen, als Teil einer neuen Funktion, die den Zugang der Fahrer zu Parkgebühren verbessert. Die Zahlungen werden dadurch schneller und einfacher abgewickelt.

Die Innovation kann mit der fahrzeuginternen Technologie Android Auto ab Android 8 genutzt werden.

„Wir können auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit der PKO Bank Polski zurückblicken, mit der wir in den letzten zehn Jahren an mehreren wichtigen Innovationen gearbeitet haben. Wir freuen uns, diese Beziehung auszubauen und unser umfassendes Engineering- und Beratungs-Know-how einzusetzen, um die IKO-App mit neuen Funktionen auszustatten", so Robert Taras, Verantwortlicher für die Kontobereitstellung bei DXC Technology Poland. „Indem wir den Kunden von PKO neue digitale Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr bieten, machen wir einen weiteren Schritt nach vorne, um noch umfassendere und individuellere Finanzdienstleistungen anzubieten."

PKO hat seine IKO-Mobilanwendung 2013 in Zusammenarbeit mit DXC auf den Markt gebracht und hat inzwischen über acht Millionen Nutzer in Polen. Die App bietet über 100 Funktionen, darunter: Abfrage des Kontostands und der Kontohistorie, Durchführung von Banküberweisungen, Rückzahlung von Kreditkarten, Aufladen von Prepaid-Handys, Aufteilung von Überweisungen, kontaktloses Bezahlen mit BLIK, Ratenzahlung mit dem PKO-Service „Jetzt kaufen, später zahlen", Bezahlung von Autobahngebühren, Kauf von Fahrkarten, Kontoeröffnung per „Selfie" und Online-Währungsumtausch.

