Vital Battery Metals meldet Abschluss der IP-Untersuchung im Kupferprojekt Sting des Unternehmens

Während eines zweiwöchigen Zeitraums im August 2024 setzte Simcoe Geoscience Ltd. seine drahtlose Technologie Alpha IP in viel versprechenden Gebieten im Bereich des Konzessionsblocks Jumbo-Red Lode ein (Abb. 1). Die abgedeckten Gebiete umfassen die Standorte der Vorkommen Jumbo (9,0 % Cu über 9,1 m), Red Lode (2,5 % Cu über 1,8 m) (Bewertungsbericht 012G/08/0002) und Friar Tuck (3,7 g/t Au über 0,9 m, Bewertungsbericht 012G/08/0078) sowie anomale Bodenprobenergebnisse (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Januar 2024) und Gebiete, in denen während der diesjährigen Prospektionskampagne zusätzliche Gesteins- und Bodenproben entnommen wurden (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juli 2024).

Mit dem Einsatz des drahtlosen Alpha IP-Systems von Simcoe konnte die Untersuchungstiefe auf 250-450+ m erweitert werden, und dies ermöglichte Vital die Identifizierung mehrerer starker Anomalien der Aufladbarkeit und des spezifischen Widerstands über die flache Untersuchungstiefe von ~75 m einer traditionellen Pol-Dipol-IP-Untersuchung hinaus. Eine erhöhte Aufladbarkeit und ein geringer spezifischer Widerstand stehen üblicherweise mit dem Vorhandensein massiver oder eingesprengter Sulfide in VMS-Umgebungen in Verbindung.

Einige der wichtigsten Ergebnisse der abgeschlossenen Untersuchung:

Raster Jumbo-Red Lode

- Es wurden 9,0 Profilkilometer auf 7 separaten Linien untersucht.

- Eine Anomalie der Aufladbarkeit in Verbindung mit Jumbo (Abb. 1-2, Linie 6N) befindet sich am westlichen Rand einer umfangreichen (300+ m Streichlänge) Anomalie der Aufladbarkeit, die sich in Richtung Osten und in Tiefen von bis zu 200 m (interpretiert) erstreckt. Diese Anomalie wurden noch nicht anhand von Bohrungen erkundet, sodass sie ein spannendes Ziel für das bevorstehende Bohrprogramm darstellt.

- Die vorläufige Modellierung legt die Fortführung dieser Anomalie in Richtung Nordosten und die Lage von Red Lode sowie gleichzeitige Ausbissproben hangabwärts mit bis zu 9,5 g/t Au nahe (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Oktober 2023).

Raster Erzgang Nr. 9

- Es wurden 4,5 Profilkilometer auf 5 separaten Linien untersucht.

- In der Nähe des Gregory River sowie westlich von Friar Tuck wurden Anomalien der Aufladbarkeit identifiziert (Abb. 1, 3, Linie 4N). Die untere Anomalie könnte mit Erzgang Nr. 9 (6,1 % Cu über 2,8 m, Bewertungsbericht 012G/08/0078; die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass Mineralisierungen, die in angrenzenden Konzessionsgebieten lagern, nicht zwangsläufig Aufschluss über die Mineralisierungen im Konzessionsblock von Vital geben) verbunden sein, der direkt neben der nördlichen Ausdehnung des Konzessionsblocks des Unternehmens entdeckt wurde. Diese starken Anomalien der Aufladbarkeit stellen weitere spannende Bohrziele dar und werden für zukünftige Entdeckungen als äußerst viel versprechend eingeschätzt.

- Die vorläufige Modellierung legt die Fortführung dieser Anomalie der Aufladbarkeit in Richtung Norden nahe, während sie in Richtung Süden weiter verläuft, sich dort aber auch vertieft.

Die Ergebnisse aus Boden-, Stich- und Schlitzproben, die im Rahmen der Phase-1-Arbeiten bei SGS Canada Inc. eingereicht wurden, gehen derzeit ein und werden in die Phase-2-Bohrplanung aufgenommen. Vital erwartet den Eingang der übrigen verbleibenden Ergebnisse aus Phase 1 Anfang September 2024 und wird diese Ergebnisse zur Verfeinerung seiner geologischen Interpretationen verwenden.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, nahm dazu wie folgt Stellung: „Die IP-Untersuchung bestätigt wiederum, dass in dem Konzessionsblock Jumbo-Red Lode potenziell eine Mineralisierung des VMS-Typs lagert, und wir sehen der Prüfung der Anomalien, die an beiden Seiten des Konzessionsblocks entdeckt wurden, im Rahmen unseres bevorstehenden ersten Bohrprogramms mit Spannung entgegen.“

Abbildung 1: Im Kupferprojekt Sting abgeschlossene IP-Untersuchung. Die 2D-Querschnitte der Aufladbarkeit und der Anomalien der beiden in Gelb hervorgehobenen Linien (4N und 6N) sind in den Abbildungen 2 und 3 enthalten.

Abbildung 2: Die längeren Anomalien der Aufladbarkeit auf Linie 6N zeigen eine umfangreiche Anomalie, die beim Vorkommen Jumbo beginnt und sich in Richtung Osten erstreckt. Der vertikale Umfang der Untersuchung (400+ m) war aufgrund der längeren Linienlänge größer, als in Abbildung 3 dargestellt.

3

Abbildung 3: Starke Anomalien der Aufladbarkeit auf Linie 4N südlich von Erzgang Nr. 9.

Danksagung für JEA

Vital möchte seinen Dank für die erwartete finanzielle Unterstützung in Höhe von 95.691,86 $ aussprechen, die im Rahmen des 2024er Programms Junior Exploration Assistance (JEA) von Neufundland und Labrador für die Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Jahr 2024 bereitgestellt wird. Das Budget des Programms Junior Exploration Assistance (JEA) 2024 beträgt 3,9 Millionen $ und umfasst: 1,3 Millionen $ Zuschussmittel der Provinz, 1,3 Millionen $ aus dem von ACOA finanzierten Programm Critical Mineral Assistance (CMA) und 1,3 Millionen $ aus dem von der Provinz finanzierten Programm Provincial Critical Mineral Assistance (PCMA). Die Finanzmittel werden in Form von Nachlässen für zulässige Explorationsaktivitäten bereitgestellt.

Quellennachweis:

Alle oben genannten Bewertungsdaten können unter folgendem Link der Provinz Neufundland und Labrador abgerufen werden: https://gis.geosurv.gov.nl.ca/

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Alexander Timofeev, Ph.D., der Mitarbeiter bei der Firma Dahrouge Geological Consulting ist und als P.Geo in Quebec und Neufundland (Kanada) registriert ist, geprüft.

Die in diesem Dokument erörterten Analyseergebnisse sind historischer Natur. Die Arbeiten bzw. Datenverifizierung durch einen qualifizierten Sachverständigen reichen nicht aus, um diese Ergebnisse im Sinne der Vorschrift NI 43-101 validieren zu können. Obwohl die historischen Ergebnisse möglicherweise nicht zuverlässig sind, ist Vital Battery Metals Inc. dennoch der Ansicht, dass sie Hinweise auf das Potenzial des Konzessionsgebiets geben und für zukünftige Explorationsprogramme relevant sind.

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Lithiumprojekte Schofield und Dickson Lake, seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.

Das Kupferprojekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 12.700 Hektar, beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.

Das Lithiumprojekt Schofield erstreckt sich über 8.824 Hektar und grenzt an das Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration. Das Projekt Schofield befindet sich rund 60 km südlich von Hearst (Ontario). Das Lithiumprojekt Dickson Lake umfasst 464 Bergbauclaims, die jeweils aus einer Parzelle bestehen, und erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 9.780 Hektar. Das Projekt befindet sich in der Nähe eines Lithiumprojekts der Firma Brunswick Exploration sowie unweit der von Imagine Lithium explorierten Lagerstätte Jackpot und der von Rock Tech bearbeiteten Lagerstätte Georgia Lake.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Projektakquisition, die eine risikoarme Möglichkeit darstellt, das Unternehmen, das ein starkes Batteriemetallportfolio mit risikoarmen Möglichkeiten aufbaut, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und das Unternehmen, das einen ersten Arbeitsplan vorlegt, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Projekt Sting und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt Sting, die Aufnahme von Bohr- oder Explorationsprogrammen in der Zukunft und die erwarteten Ergebnisse jedweder Bohr- oder Explorationsprogramme, die in Zukunft absolviert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

