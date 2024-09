Allpowers stellt auf der IFA 2024 in Berlin aus

DIAMOND BAR, Kalifornien, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Allpowers, ein führender Anbieter von tragbaren Stromversorgungslösungen, freut sich, seine Teilnahme an der IFA 2024 anzukündigen, die vom 6. bis 10. September stattfindet. Besucher finden Allpowers in Halle 2.2, Stand 203, wo das Unternehmen einige seiner beliebtesten Produkte in Europa vorstellt, darunter die Produkte Allpowers R600, R1500 und R2500. Darüber hinaus wird Allpowers seine neue Marke Powiser vorstellen, die sich auf Energiespeicherlösungen für Privathaushalte konzentriert. Der Höhepunkt der Powiser-Ausstellung wird die Premiere des Powiser Ultra 7500 sein, einer bahnbrechenden tragbaren Stromerzeugungsanlage, die für den Einsatz zu Hause und in der Werkstatt konzipiert wurde.

Wir stellen vor: Powiser Ultra 7500