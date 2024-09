OpenAI-Rivale Anthropic greift ChatGPT in Unternehmen an Der Chatbot ChatGPT bekommt mehr Konkurrenz im Geschäft mit großen Unternehmen. Die unter anderem von Amazon und Google unterstützte KI-Firma Anthropic bietet ihre Konkurrenz-Software Claude nun auch in einem Firmen-Abo an. Claude kann zum …