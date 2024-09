SE. In der chinesischen Stadt Quanzhou boomt der kulturelle Wohlstand inmitten eines wachsenden kulturellen Selbstverständnisses

Der kulturelle Reichtum der Stadt wurde in vielen historischen Dokumenten und in „Die Reisen des Marco Polo", die von der Reise des italienischen Entdeckers in den Osten berichten, anschaulich dargestellt.

Als Chinas maritimes Handelszentrum während der Song- (960–1279) und Yuan-Dynastie (1271–1368) verschmolzen in Quanzhou die landwirtschaftliche und die maritime Zivilisation zu einer Stadtlandschaft, in der östliche und westliche Kulturen harmonisch nebeneinander existierten.

Heute beherbergt die Stadt eine Weltkulturerbe-Stätte und 44 wichtige historische und kulturelle Stätten, die auf nationaler Ebene geschützt sind.

Außerdem gibt es in Quanzhou sechs immaterielle Kulturerbe-Projekte von Weltrang und 36 immaterielle Kulturerbe-Projekte auf nationaler Ebene.

2021 nahm die UNESCO „Quanzhou: Emporium der Welt in der chinesischen Song- und Yuan-Dynastie" als Kulturgut in die Welterbeliste auf.

Seitdem ist der alte Charme von Quanzhou weithin bekannt geworden. 2023 empfing Quanzhou insgesamt 86,5297 Mio. in- und ausländische Touristen, wobei die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus 100 Mrd. Yuan (etwa 14,06 Mrd. US-Dollar) überstiegen.

Quanzhou ist zwar eine antike Stadt, doch sie präsentiert sich auch modern und dynamisch.

Gegenwärtig gibt es in Quanzhou neun Industriecluster mit einem Volumen von hundert Milliarden Euro. Nicht weniger als 115 börsennotierte Unternehmen aus dem In- und Ausland und mehr als 1,52 Mio. marktwirtschaftliche Unternehmen haben sich in der Stadt niedergelassen. 2023 erreichte die Gesamtwirtschaftsleistung der Stadt 1,22 Bio. Yuan und machte sie zur berühmten „Hauptstadt der Marken" in China.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/341940.html

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2496131/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-se-in-der-chinesischen-stadt-quanzhou-boomt-der-kulturelle-wohlstand-inmitten-eines-wachsenden-kulturellen-selbstverstandnisses-302238949.html