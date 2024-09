Nvidia verdoppelt Rückkaufprogramm: Chance oder Risiko für Anleger?

Nvidia hat kürzlich sein Aktienrückkaufprogramm auf 50 Milliarden US-Dollar verdoppelt, was bei Analysten unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Das Unternehmen hatte im letzten Jahr ein Rückkaufprogramm im Wert von 25 Milliarden US-Dollar angekündigt, von dem am Ende des letzten Quartals noch 7,5 Milliarden US-Dollar übrig waren. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres hat Nvidia bereits Aktien im Wert von fast 15 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, was darauf hindeutet, dass die Rückkäufe in Zukunft möglicherweise ausgeweitet werden.

Analystin Melissa Otto von S&P Visible Alpha TMT sieht in Aktienrückkäufen ein Zeichen dafür, dass das Management die Interessen der Aktionäre ernst nimmt. Sie betont, dass es die Aufgabe der Unternehmensführung sei, den Shareholder Value zu maximieren. Ben Reitzes von Melius Research weist darauf hin, dass Nvidia nun einen großen Spielraum für Rückkäufe hat, insbesondere wenn die Aktienkurse fallen. Die Rückkaufgenehmigung entspricht etwa 1,7 Prozent der Marktkapitalisierung von Nvidia, die rund 2,9 Billionen US-Dollar beträgt.