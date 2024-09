Rheinmetall-Aktie: Berenberg hebt Kursziel auf 655 Euro – Jetzt investieren!

Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung für die Rheinmetall-Aktie deutlich angehoben und das Kursziel von 590 auf 655 Euro angehoben, was mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Analyst George McWhirter sieht großes Wachstumspotenzial im Verteidigungsgeschäft des Unternehmens und hat seine Kaufempfehlung bekräftigt. In einer umfassenden Analyse hat McWhirter ein detailliertes Modell der Verteidigungssparte von Rheinmetall erstellt, das auf 193 festen Aufträgen, Rahmenverträgen und zukünftigen Auftragschancen basiert. Diese Analyse stärkt sein Vertrauen in die mittelfristigen Wachstumsprognosen des Unternehmens, das bis Ende des Jahres einen Auftragsbestand von nahezu 70 Milliarden Euro erreichen könnte.

Besonders hervorzuheben ist die zunehmende Umsatzabdeckung von Rheinmetall. Für 2026 erwartet McWhirter, dass bereits 67 Prozent der Einnahmen durch bestehende Verträge abgesichert sind. In den Bereichen Fahrzeug- und Elektroniksysteme zeigt sich eine starke Sichtbarkeit, während die Waffensysteme noch Potenzial nach oben haben. Im zweiten Halbjahr 2024 könnte sich die Auftragslage durch weitere Vertragsabschlüsse im Wert von rund 20 Milliarden Euro weiter verbessern.