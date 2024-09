Chip-Krise: Aixtron-Aktie stürzt ab – Chancen für mutige Anleger?

Im Zuge eines massiven Ausverkaufs in der Chip-Branche ist die Aixtron-Aktie stark unter Druck geraten. Am Dienstag sorgten enttäuschende Umsatzzahlen der US-Halbleiterindustrie für einen dramatischen Rückgang, der insbesondere die Aktien von Nvidia und Infineon hart traf. Nvidia verlor an der New Yorker Börse fast 10 Prozent, was zu einem Verlust von 280 Milliarden US-Dollar an Börsenwert innerhalb eines Handelstags führte. Der Abwärtstrend wurde durch eine laufende Kartelluntersuchung gegen Nvidia und die unter den Erwartungen liegenden monatlichen Umsatzzahlen des US-Verbandes der Halbleiterindustrie ausgelöst. Analysten warnen vor einer anhaltenden Schwäche, die sich über nahezu alle Produktlinien erstreckt. Während sie im zweiten Quartal 2024 einen möglichen Wendepunkt sehen, bleibt die Erholung der Märkte begrenzt.

Die deutschen Halbleiterwerte blieben von diesem Kurssturz nicht verschont. Infineon-Aktien fielen um 4,7 Prozent, während Süss Microtec im SDax um 6,4 Prozent nachgab. Aixtron bildete mit einem Rückgang von 6,6 Prozent das Schlusslicht im MDax. Seit Montag hat die Aixtron-Aktie über 12 Prozent verloren, und seit Jahresbeginn summieren sich die Verluste auf fast 60 Prozent. Nach der Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen im Juli hatte die Aktie zunächst neue Hoffnung bei Anlegern geweckt, doch nun folgt der nächste Dämpfer.