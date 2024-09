VW vor Umbruch: 15 Milliarden Euro Einsparungen und mögliche Werksschließungen!

Volkswagen (VW) steht vor einer umfassenden Umstrukturierung, die in den kommenden zwei Jahren Einsparungen von 15 Milliarden Euro zum Ziel hat. Diese drastischen Maßnahmen sind notwendig, um die Rendite auf 6,5 Prozent zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Konzernchef Oliver Blume betonte, dass die Bedingungen in Deutschland zunehmend herausfordernd sind und Werksschließungen nicht mehr ausgeschlossen werden können. Insbesondere die Kernmarke VW soll vier Milliarden Euro einsparen, was möglicherweise auch zu Stellenabbau und der Schließung veralteter Werke führen könnte.

Der Betriebsrat hat bereits "erbitterten Widerstand" gegen die Pläne angekündigt. Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo kritisierte die Unternehmensführung scharf und wies darauf hin, dass die Probleme nicht bei den Mitarbeitern, sondern im Vorstand zu suchen seien. Sie forderte, die bestehende Beschäftigungsgarantie zu erhalten und auszubauen, und wies darauf hin, dass Kürzungen der Tariflöhne nicht akzeptabel seien. Cavallo forderte eine klare Vision für die Zukunft von VW und eine nachhaltige Unternehmensführung, anstatt kurzfristige Einsparungen zu verfolgen.