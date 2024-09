Bitcoin-ETFs sprengen Erwartungen: 52 Milliarden US-Dollar und mehr im Anmarsch!

Institutionelle Investoren zeigen zunehmend Interesse an Kryptowährungen. So erlaubte die US-Investmentbank Morgan Stanley im August ihren Finanzberatern, zwei neue Bitcoin-ETFs aktiv zu empfehlen. John Hoffman von Grayscale Funds betont, dass es für Vermögensverwalter mittlerweile riskanter sein könnte, Bitcoin-ETFs zu ignorieren, als sie zu akzeptieren. Der Großteil der Zuflüsse in die ETFs stammt bisher von Privatanlegern, während institutionelle Investoren, wie die Investitionsbehörde von Wisconsin, noch zurückhaltend agieren.

Ende August 2023 erreichten die genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs ein Volumen von 52 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen übertraf. Matthew Hougan, CEO von Bitwise Investments, hatte im Oktober 2022 prognostiziert, dass Bitcoin-ETFs in den ersten fünf Jahren 55 Milliarden US-Dollar anziehen könnten, und räumte ein, dass seine Schätzung zu pessimistisch war. Er sieht das Potenzial für ein Wachstum in den Hunderten von Milliarden US-Dollar. Trotz des Optimismus bleibt die breite Akzeptanz von Bitcoin-ETFs unsicher, da die Volatilität des Bitcoin-Kurses ein Risiko darstellt.

Der Bitcoin-Kurs steht jedoch unter Druck und fiel unter die Marke von 57.000 US-Dollar, was den Abwärtstrend seit dem Erreichen eines Allzeithochs im März fortsetzt. Der September gilt historisch als schwacher Monat für Bitcoin, was die Unsicherheit verstärkt. Zudem wird die aktuelle Kursschwäche von einem Rückgang an den Gesamtmärkten begleitet, insbesondere durch den dramatischen Verlust der Nvidia-Aktie, die einen Großteil des Tech-Sektors mit nach unten zog.

Die Bank of Japan deutete an, die Zinsen weiter anzuheben, was den Yen stärkt und potenziell zu einem Abverkauf von US-Vermögenswerten führen könnte. Die extreme Konzentration von Kapital in Aktien wie Nvidia könnte zu einer Kettenreaktion führen, die den Gesamtmarkt beeinflusst.

Die zukünftige Marktentwicklung bleibt ungewiss, insbesondere im Hinblick auf die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Federal Reserve. Ein Fahrplan mit Zinssenkungen könnte die Liquidität verbessern und den Märkten Auftrieb geben. Langfristig deuten viele Faktoren auf eine mögliche Ausweitung der Liquidität hin, was die Voraussetzungen für einen weiteren Bullrun schaffen könnte. Die fundamentale Lage bleibt vielversprechend, auch wenn kurzfristige Unsicherheiten bestehen.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 57.194$ auf CryptoCompare Index (05. September 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.