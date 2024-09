Intel in der Krise: Mega-Werk in Magdeburg gefährdet – Was nun? Intel, der weltweit bekannte Halbleiterhersteller, befindet sich in einer tiefen Krise, die sowohl Umsatz- als auch Innovationsprobleme umfasst. Laut einem Bericht von Reuters könnte dies auch Auswirkungen auf den geplanten Standort in Magdeburg …