UBS stuft ASML-Aktie herab: Droht ein langfristiger Wertverlust?

Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der ASML-Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 1.050 Euro auf 900 Euro gesenkt. Diese Entscheidung basiert auf der Einschätzung des Analysten Francois-Xavier Bouvignies, der für die Jahre 2025 bis 2030 ein deutlich geringeres jährliches Gewinnwachstum von nur 13 Prozent prognostiziert. Dies steht im Gegensatz zu den 24 Prozent, die ASML in der Periode von 2018 bis 2025 verzeichnen konnte. Bouvignies argumentiert, dass sich die hohe Bewertung der Aktie in der Vergangenheit normalisieren wird, was sich auch in der aktuellen Marktentwicklung widerspiegelt.

Die ASML-Aktie hat seit ihrem Jahreshoch im Juli über 28 Prozent an Wert verloren und notiert derzeit bei 730 Euro. Obwohl das Kursziel der UBS mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt, sieht die Bank aufgrund der sich verändernden Marktbedingungen die Notwendigkeit, die Aktie abzuwerten. Kurzfristig könnte ASML von einer soliden Auftragslage im Jahr 2025 profitieren, jedoch wird ab 2026 ein Wandel im Marktumfeld erwartet. Der Anteil der Lithografie an den Gesamtausgaben für Halbleiterfertigungsanlagen soll von 30 Prozent im Jahr 2025 auf 25 Prozent im Jahr 2027 sinken, bevor er mit der Einführung der neuen High-NA-Technologie nach 2028 wieder ansteigt.